Manfredonia, “il Papiro” edicola senza tempo

L’allestimento e l’insegna sono di tipo moderno, ma quell’edicola che fa capolino nel bel mezzo di corso Manfredi, il salottino di Manfredonia, la via dello struscio cittadino, viene da molto lontano, è la depositaria ed erede della prima edicola aperta a Manfredonia. Siamo nel primo decennio del secolo scorso e si chiamava Shialipp, dal soprannome dell’edicolante Pasquale De Salvia, capo della banda musicale locale. L’abitazione in corso Manfredi era adibita anche alla vendita di giornali: La Gazzetta del Mezzogiorno, La Gazzetta dello Sport, La Tribuna illustrata e qualche altra testata.

Agli inizi degli Anni cinquanta, la titolarità dell’edicola è passata alla faglia Anna che trasferì la rivendita sul lato opposto sempre di corso Manfredi. Con la zia e il marito Paolo Brigida, da poco rientrato dalla prigionia in Albania, collaborava il nipote Michelangelo Brigida che si occupava di tenere in ordine i conti. Un ragazzo dinamico e intraprendente che non sfuggì all’attenzione di Gaetano Minervini, ispettore della Gazzetta del Mezzogiorno, che gli propose di fungere da distributore di giornali non solo per Manfredonia. Iniziò così, negli Anni settanta, una proficua attività che ha portato Michelangelo Brigida a costituire una Agenzia che provvedeva alla distribuzione dei giornali su tutto il Gargano e parte del retroterra daunio.

“E’ stato un crescendo esaltante fino al 2000 quando la vendita dei giornali ha cominciato a scemare sotto l’incalzare delle nuove tecnologie che ha interessato l’editoria in genere” ricorda Michelangelo Brigida che nel 2018 è stato costretto a chiudere l’Agenzia e licenziare i 14 dipendenti. “Una situazione – annota Brigida – che interessò l’intero sistema delle Agenzie di distribuzione giornali che da 380 sono scese alla ventina attuale”.

Passato alla distribuzione Michelangelo Brigida, l’edicola fu rilevata da Attilio Santucci che trasferì l’edicola ove è oggi. L’edicola divenne ben presto un punto di riferimento cittadino: Santucci si dilettava di pittura e organizzava esposizioni di quadri nell’edicola ed inoltre era appassionato di ciclismo e lo si vedeva spesso portare in bicicletta i giornali a suoi clienti. L’edicola è stata poi venduta al cognato Paolo Riccardi, appassionato vignettista che ha rilanciato l’edicola e la lettura dei giornali, della Gazzetta in particolare organizzando mostre retrospettive del quotidiano pugliese.

Infine, siamo a una decina di anni orsono, il subentro della signora Angela Guarino, con esperienza nel settore, coniugata con Antonio, tre figli. “Il momento è il peggiore che abbiamo mai avuto: le vendite sono calate dell’80 per cento. La Gazzetta rimane il giornale da leggere. Abbiamo diversificato i prodotti nel settore librario e dei gadget per bambini che sono quelli che vanno per la maggiore. Aspettiamo tempi migliori. I giornali non moriranno mai”.

Michele Apollonio