Manfredonia. La Commissione parla “Situazione non preoccupante, 17 in isolamento”

, 27 marzo 2020. “Ai cittadini di Manfredonia, In questa emergenza sanitaria in continua e rapida evoluzione, ci sentiamo di dire che il momento è certamente difficile e richiede un livello di sacrifico enorme.. La Commissione Straordinaria è al fianco di questa Comunità lavorando su tutti i fronti di interesse collettivo, con profonda attenzione e dedizione. La situazione al momento non desta particolare preoccupazione ed è costantemente monitorata dalle Autorità sanitarie locali con le quali siamo continuamente in contatto. La Prefettura di Foggia ha trasmesso oggi i dati delle persone, ricadenti nel territorio comunale, sottoposte alla condizione di isolamento fiduciario per COVID-19.. Il Corpo di Polizia Locale è quotidianamente impegnato nel servizio di controllo del rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza sanitaria.

Secondo l’ultimo Report redatto dal Comando, nel periodo compreso dal 12 al 25 marzo, sono state controllate 105 persone a bordo di veicoli, 47 pedoni, di cui 3 denunciate ex art. 650 c.p. Sono state, quindi, acquisite 152 autocertificazioni, di cui 1 è risultata falsa. Nello stesso periodo sono stati oggetto di controllo 56 esercizi commerciali, nei quali è stata accertata la rigorosa osservanza delle disposizioni attualmente vigenti. Grazie al lavoro incessante di tutto il personale del Centro Operativo Comunale della Protezione Civile e delle Associazioni di volontariato, l’Amministrazione comunale sta sostenendo le fasce più deboli di questa Comunità, attraverso la consegna di farmaci ed alimenti a persone impossibilitate a muoversi dal proprio domicilio.

Al fine di tenere costantemente aggiornata la Cittadinanza, circa le numerose misure di contenimento del contagio e favorire una corretta informazione, sul sito Istituzionale dell’Ente (www.comune.manfredonia.fg.it) è stata creata una sezione dedicata all’“Emergenza Coronavirus”, che raccoglie ogni utile informazione relativa all’attuale emergenza epidemiologica. Accogliendo alcuni utili suggerimenti, abbiamo disposto che le informazioni più rilevanti venissero evidenziate anche sulla Home Page del sito, per essere immediatamente visibili e, quindi, di immediata fruizione.

È in questa sezione che i cittadini troveranno quotidianamente la pubblicazione del Bollettino Epidemiologico della Regione Puglia, nel quale vengono comunicati i dati ufficiali dei casi positivi Covid in Puglia, divisi per Provincia. Cogliamo l’occasione per invitare tutti a condividere le informazioni reperibili sul web con quanti, soprattutto anziani, non hanno la possibilità di accedere ad internet, strumento prezioso in questo periodo in cui siamo costretti al distanziamento sociale per le norme messe in atto dal governo. L’amministrazione comunale si sta impegnando per rendere sempre più fruibile lo strumento a disposizione, per una gestione ottimale delle informazioni. Ricordiamo, infine, a tutti i Manfredoniani di rispettare con estremo rigore le disposizioni che impongono le

limitazioni agli spostamenti e di adottare le misure di protezione personali per ridurre la diffusione ed il contagio. Solo se ciascuno di noi tutti fa la sua parte, potremo contribuire ad arrestare questa grave emergenza sanitaria. In questo difficile momento, cogliamo la sensazione che Manfredonia è migliore di come la raccontano. Il primo pensiero corre, naturalmente, a medici e infermieri delle strutture ed associazioni sanitarie cittadine

ed alle forze dell’ordine e sociali che agiscono in prima linea. La Comunità è chiamata ad una prova durissima. Non abbiamo la soluzione in tasca: per quella sanitaria ci affidiamo alla comunità scientifica e medica, per quella economica al governo e per la ricostruzione che ne seguirà, ognuno di noi farà, ne siamo certi, la propria parte.

Rimaniamo disponibili ai suggerimenti utili ad un proficuo sviluppo dei rapporti con i cittadini e ad un miglioramento delle condizioni della collettività. Ne usciremo. Ne abbiamo le possibilità, ma dobbiamo remare tutti nella stessa direzione”.

Lo dichiarano in una nota i 3 componenti della COMMISSIONE STRAORDINARIA del Comune di Manfredonia (dottori: PISCITELLI – CREA – SOLOPERTO).