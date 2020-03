Manfredonia. “Lorenzo Grieco, con le sue donazioni, ha salvato tante vite umane”

, 26 marzo 2020. “era un mio amico e soprattutto un grande donatore di Sangue. Quando era donatore effettivo in Avis Manfredonia, con le sue tantissime donazioni di sangue e piastrine Gruppo A RH positivo, ha contribuito a salvare tante vite umane. Durante la mia Presidenza in Avis Manfredonia (1999/2012), Lorenzo è stato premiato con il distintivo d’Oro, una prestigiosa benemerenza per aver raggiunto le 50 Donazioni. In seguito è dovuto fermarsi per motivi di salute.

Leggere adesso, dal racconto del nipote Michele, che l’amico Lorenzo è morto in casa e che nessuna autoambulanza sarebbe intervenuta, nonostante le continue chiamate, fa tanta tristezza e rabbia. Questi episodi, mi convincono sempre più che attualmente è in corso una sorta di “selezione” su chi salvare. Attraverso StatoQuotidiano, voglio rendere omaggio a una Persona che non si è mai tirata indietro nel momento del bisogno”.

A cura di Domenico Palmieri, già Presidente Avis Manfredonia (1999 /2012).

