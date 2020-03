Manfredonia. “Sospensione termini pagamento attività di liquidazione, di controllo”

Avviso di sospensione dei termini di pagamento attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso e avvisi di accertamento DL 17/03/2020 n. 18 (Decreto “Cura Italia”).

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Richiamati:

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull’intero territorio nazionale”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabile sull’intero territorio nazionale;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabile sull’intero territorio nazionale;

INFORMA CHE

ai sensi degli artt. 67 e 83 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso , da parte degli uffici degli enti impositori delle seguenti entrate IMU, TARI, TASI, CODICE DELLA STRADA, COSAP, IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, in attesa di nuove disposizioni normative.

Sono altresì sospesi, sempre a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. “Cura Italia” , le emissioni di avvisi relativi ad attività di verifica e controllo per omessa/infedele denuncia e omesso/ parziale pagamento relativi a tutti i tributi locali, nonché i termini per la definizione delle istanze (ad es. autotutela, accertamento con adesione) e per la notifica del ricorso in primo grado dinanzi alle Commissioni tributarie, conseguenti alla notifica di avvisi di accertamento. Si sta, inoltre, valutando l’adozione di ulteriori misure a sostegno della collettività al fine di contenere gli effetti pesanti sulle capacità reddituali delle imprese e delle famiglie nel territorio comunale”.

f.to (Piscitelli- Crea- Soloperto)