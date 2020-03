Monte Sant’Angelo. Ordinanza sindacale “Misure a tutela della salute pubblica”

Monte Sant’Angelo, 27 marzo 2020. “Siamo ingranaggi della stessa macchina, ognuno deve fare la propria parte per non compromettere il sacrificio di tutti. Tutti siamo chiamati a rispettare queste regole con responsabilità e buon senso”- spiega il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo, che per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha emesso un’ordinanza valida fino al 3 aprile 2020, salvo proroghe. L’inottemperanza delle disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di legge.

L’ordinanza è composta da 11 punti:

01 CHIUSURA TEMPORANEA CIMITERI – Chiusura temporanea dei cimiteri del capoluogo e della frazione Macchia;

02 USCITE DALLA PROPRIA ABITAZIONE – Le uscite per acquisti essenziali (esclusi farmaci) sono consentite ad un solo componente per nucleo familiare, non più di 2 volte a settimana ed 1 sola volta nel corso della stessa giornata;

03 INGRESSO ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI – L’ingresso dovrà essere contingentato con varie indicazioni (cartello numero massimo persone, distributore numeri di turno all’esterno, a disposizione mezzi detergenti per le mani, numero carrelli pari al numero di persone e sanificazione degli stessi, cassa separata, adozione di idonei strumenti di protezione individuale, accesso solo agli spazi dedicati alla vendita dei prodotti riferiti alle attività autorizzate);

04 VIETATO IL COMMERCIO AMBULANTE – Vietato, tutti i giorni della settimana, il commercio ambulante di qualsiasi categoria merceologica;

05 CONSENTITO MERCATO ORTOFRUTTA – Consentita la vendita di prodotti ortofrutticoli presso punti vendita e presso mercati giornalieri (dal lunedì al venerdì in Via Cavour-Piazza Papa G. Paolo II-Via Umberto I);

06 CHIUSURA BAR STAZIONI RIFORNIMENTO CARBURANTI E DISTRIBUTORI AUTOMATICI – In attività che vendono anche tabacchi/giornali/riviste è sospesa la somministrazione di alimenti e bevande;

07 VIETATO SPORT ALL’APERTO – È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, è interdetta la fruizione delle aree a verde pubblico e dei parchi-gioco, vietato utilizzo panchine;

08 ACCOMPAGNAMENTO ANIMALI – È consentita l’uscita per l’accompagnamento degli animali di affezione nell’arco di 300 metri dalla propria residenza e per un periodo massimo di 15 minuti;

09 SOSPENSIONE GIOCHI LECITI – Sospese tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro (enalotto, superenalotto, gratta e vinci, ecc…);

10 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – È consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e spazio conducenti delimitato;

11 DIVIETO ASSOLUTO ASSEMBRAMENTI IN ABITAZIONI E/O STRUTTURE PRIVATE.

L’INOTTEMPERANZA DELLE DISPOSIZIONI COMPORTA L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI LEGGE