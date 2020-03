Morte Nazario Giovanditto nel carcere Opera di Milano, denuncia Codacons

Cronaca Lombardia e Nazionale: Morto un agente di polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Opera, aveva 52 anni ed aveva contratto il Coronavirus da alcuni giorni. I sindacati hanno denunciato l’assenza di dati, che non sarebbero ancora stati forniti circa il numero di soggetti positivi al Covid-19 tra il personale penitenziario e la distribuzione geografica degli stessi. Codacons: “Tutelare i le categorie più a rischio deve essere una priorità dello Stato. Chiederemo al Ministero della Giustizia ed ala Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di fornire i dati circa il numero di soggetti positivi al Coronavirus tra il personale penitenziario. – afferma il Presidente del Codacons, Marco Donzelli – ma questo non basta. Chiediamo che tutte le categorie più a rischio, agenti di polizia penitenziaria compresi, vengano sottoposti a tamponi periodici al fine di valutarne la positività al virus per tutelare la loro salute e quella delle loro famiglie“. “L’unico modo per uscire dall’emergenza sanitaria è farlo con metodo e con un’ organizzazione ben precisa. Presenteremo esposto alla Procura della Repubblica”.