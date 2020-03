Operatore 118 Mattinata “Non ricordatevi di noi solo per le elezioni”

, 27 marzo 2020. “Spettabile redazione di Stato Quotidiano, vi scrivo in qualità di operatore 118, manifestando sconcerto, per quanto sta accadendo presso la postazione 118 di Mattinata. Senza soffermarmi a lungo sulla cronaca di questi giorni, che vede un servizio sanitario importante, scoperto della figura infermieristica e in alcuni casi anche di quella medica,ritengo opportuno evidenziare qualche aspetto.

“Da un po’ di tempo, grazie a segnalazioni giunte da diverse parti, e soprattutto grazie ad una ribellione delle coscienze, di tanti lavoratori, stanchi di sopportare vessazioni, intemperanze e spesso minacce, accompagnate a licenziamento, qualcosa ha indotto gli organi preposti a dei controlli più capillari. Ma ciò purtroppo non cambia la sostanza. Può mai un associazione avocare a sé, la facoltà di garantire in turno una figura professionale, indispensabile al corretto funzionamento di un servizio? Perché non si interviene? In tempi non molto lontani, era stato promesso un cambio di passo, verso una soluzione che si poteva ottenere, completando il processo d’internalizzazione. Oggi purtroppo, a causa di una convergenza di fattori negativi, vediamo sfuggire questa possibilità. Non vorremmo che ci si ricordi di noi, quando la fase dell’emergenza Covid19 sia passata, e si avvicina quella elettorale”.

(Mattinata, 27 marzo 2020)