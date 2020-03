“Salve StatoQuotidiano. Ho scritto questo pensiero per Mariarosa, la ragazza che il 27 Marzo di 5 anni fa si è tolta la vita a Manfredonia. Era una mia compagna di Liceo. Ci terrei fosse pubblicato proprio nel giorno in cui ricorre l’anniversario della sua scomparsa. Ho chiesto preventivamente il permesso a sua mamma. Quest’anno l’unico modo che abbiamo per ricordarla è questo. Vi ringrazio infinitamente per la possibilità che ci date. Lucia.”

Per Mariarosa

Sei nel sole che sorge al mattino

nella pioggia che bagna la mia pelle

e nel vento che l’accarezza.

Sei in una stella

la più luminosa

ma anche la più lontana.

Sei nel mare che insistentemente si infrange contro le rocce

sei in un tramonto estivo

in un lampo che squarcia il cielo

sei la luce nel tunnel e il buio in fondo al tunnel.

Sei nelle mie giornate di nebbia

nella playlist tra Battisti e De Gregori

sei nel fumo di quella sigaretta alla ricreazione

nelle corse proibite in corridoio al cambio dell’ora.

Sei nelle canzoni stonate

nelle mie paure scontate.

Sei in un paio di jeans

nel mio latte e caffè

sei tra i banchi di scuola

nelle pagine di ogni mio libro

tra una perifrastica passiva ed un aoristo forte.

Sei in ogni mio brivido, in ogni mio livido

in ogni mio gesto, in ogni mio sorriso

in ogni lacrima che scorre sul mio viso.

Sei in ogni mio passo

in ogni mia parola e in ogni mio silenzio.

Sei qui con me, sei parte di me.