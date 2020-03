Portamelo.it: tutti gli esercizi commerciali che effettuano servizio a domicilio

In questo periodo di emergenza sanitaria, in cui è necessario rimanere a casa per evitare la propagazione del Virus, l’, giovane realtà informatica pugliese, ha creato una piattaforma che mette online tutti gli esercizi commerciali che effettuano servizio a domicilio, per ridurre al minimo i disagi causati dalle necessarie misure di contenimento. La Tapecode ha messo a disposizione il portale www.portamelo.it e ogni esercente in maniera assolutamente gratuita, grazie alla collaborazione e professionalità di questi ragazzi, può aderire compilando il form dal sito per offrire alla cittadinanza i propri prodotti e servizi.