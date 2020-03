San Paolo di Civitate “Salgono a 8 i positivi al Coronavirus”

, 27 marzo 2020. “Altro caso adi positività al Covid 19. Al momento le condizioni di salute sono costantemente monitorate, i contatti sono stati messi in quarantena. Per cui il numero totale dei positivi sono 8 in totale”. Lo rende noto il sindaco Francesco Marino. “Sicuramente sapete tutti che è stato cambiato il modello di autocertificazione per giustificare l’uscita dalle proprie abitazioni, vi metto il modello alla fine di questo post.. Chi è stato posto in quarantena domiciliare o presenta sintomatologia o risulta positivo al tampone per il Covid 19 ( Coronavirus ) ha il divieto assoluto di uscire di casa nemmeno per i motivi di cui sopra. La vostra non osservanza di queste norme oltre a mettere in pericolo la vostra salute, quella dei vostri cari e delle altre persone. Restate a casa”.