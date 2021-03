Covid Puglia, report Regione “Nel Foggiano 46% dei positivi è sintomatico”

Bari, 27/03/2021 – Nel report settimanale della Regione allegato all’ordinanza con la quale il governatore Michele Emiliano ha rafforzato le misure di prevenzione dei contagi si legge: “Il tavolo di monitoraggio regionale sui posti letto – è scritto – rileva importanti criticità nella disponibilità di posti letto Covid e non Covid ormai in tutta la regione, sia in area medica che in intensiva. Le situazioni più problematiche sono rilevate in provincia di Bari e di Taranto, dove la ripresa dei contagi si è registrata prima, ma segnali di saturazione provengono anche dalle province Bat e Lecce”.

Ed è allarme anche per il numero dei nuovi focolai Covid registrati nella settimana fra il 15 e il 21 marzo: se ne sono contati 180. “I contesti di esposizione sono per l’80 per cento di tipo domiciliare o familiare; sono stati rilevati quattro nuovi focolai scolastici e diversi casi sporadici sono stati segnalati in tutte le province”, si legge nel dossier della Regione. E cresce la quota dei soggetti sintomatici, pari al 30 per cento dei nuovi casi. Il dato più alto è stato registrato a Foggia, dove risulta pari al 46 per cento dei nuovi positivi (più 6 per cento rispetto alla settimana precedente). (repubblica)