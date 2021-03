Covid, Puglia “rossa”: tamponi scuola a campione ipotesi più accreditata

Bari, 27/03/2021 – (orizzontescuola) Dopo le prime ipotesi di test a tappeto in tutte le scuole, nelle ultime ore si è “sgonfiato” il piano dei tamponi rapidi agli studenti. Piano che, nelle condizioni ipotizzate in precedenza sarebbe diventato molto oneroso dal punto di vista economico e soprattuto logistico. Ecco allora che, seppur in assenza di indicazioni certe, il piano di screening per la popolazione studentesca diventa più accessibile sulla carta.

E’ stato lo stesso Agostino Miozzo, consigliere del Ministro Bianchi, ad allontanare l’ipotesi test per tutti gli studenti: “Non mi è mai passata per l’anticamera del cervello l’idea di far fare otto milioni di test tutti i lunedì mattina perché è surreale e improbabile”, ha spiegato a ‘Radio Anch’Io’. “Poi se si può riaprire, campionando in zone particolarmente a rischio, questo si tratta di studiarlo”. Dal Ministero si tiene però a precisare che il piano dei tamponi non sarà legato al rientro a scuola dopo Pasqua ma che sarà strutturato a parte, anche alla luce delle indicazioni che dovrebbe fornire il Comitato Tecnico Scientifico a breve. (orizzontescuola)