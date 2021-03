(Da alcuni mesi a Manfredonia alcuni partiti, associazioni, commercianti, imprenditori e persone di buona volontà che hanno a cuore il futuro della città, si riuniscono per uno scambio di idee e per trovare un progetto comune utile alla collettività. StatoQuotidiano proverà ad ascoltare tutti).

Per info: segreteria@statoquotidiano.it – g.defilippo@statoquotidiano.it @Statoquotidiano

(24 marzo 2021). LA NOTIZIA: 𝐒𝐀𝐋𝐕𝐈 𝐈 𝐁𝐈𝐋𝐀𝐍𝐂𝐈 𝐃𝐈 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐀𝐈𝐀 𝐃𝐈 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈 𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈𝐀𝐍𝐈, 𝐌𝐄𝐒𝐒𝐀 𝐈𝐍 𝐒𝐈𝐂𝐔𝐑𝐄𝐙𝐙𝐀 𝐋𝐀 𝐐𝐔𝐀𝐋𝐈𝐓𝐀’ 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐕𝐈𝐓𝐀 𝐃𝐈 𝐃𝐄𝐂𝐈𝐍𝐄 𝐄 𝐃𝐄𝐂𝐈𝐍𝐄 𝐃𝐈 𝐌𝐈𝐆𝐋𝐈𝐀𝐈𝐀 𝐃𝐈 𝐂𝐈𝐓𝐓𝐀𝐃𝐈𝐍𝐈 𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈𝐀𝐍𝐈. 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐑𝐓𝐄 𝐂𝐎𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐙𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐂𝐈 𝐃𝐀’ 𝐑𝐀𝐆𝐈𝐎𝐍𝐄! Oggi per me un’altra grande soddisfazione politica che risale al 2018. Nella sessione di Bilancio per il 2019, ho presentato un emendamento che ho predisposto con il Segretario Generale della Provincia di Foggia e su sollecitazione di vari sindaci di Capitanata, come Valentino Petruzzi (sindaco di Rocchetta Sant’Antonio), Nicola Gatta (sindaco di Candela e Presidente della Provincia di Foggia), Giuseppe D’Onofrio (sindaco di Serracapriola), Luigi di Fiore (sindaco di Rignano Garganico) ed altri ancora. Quell’emendamento aveva inteso salvaguardare tutti quei Comuni che avevano stipulato convenzioni onerose con operatori privati titolari di impianti di energia rinnovabile, in particolare nel settore eolico, nella maggior parte dei casi proposte da questi ultimi, prima della pubblicazione del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico nel settembre 2010.

Quelle convenzioni – sottoscritte di norma su proposta delle stesse imprese – prevedevano il riconoscimento agli enti locali di compensazioni e ristori a fronte dell’impatto che l’impianto avrebbe prodotto nei territori, con importi e percentuali differenti rispetto a quanto successivamente fissato dal MISE. Tali convenzioni erano state negli ultimi anni gradualmente contestate dalle aziende proponenti. Con l’emendamento in questione “Ferma restando la natura giuridica di libera attività d’impresa dell’attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli Enti locali, sul cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 10 settembre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del D.M. 10 settembre 2010 e, segnatamente dei criteri contenuti nell’allegato 2. Gli importi già erogati e da erogarsi in favore dei Comuni concorrono alla formazione del reddito d’impresa del titolare dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili”.