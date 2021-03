Giuro di Fare! Nunzio Favia (Progetti Futuri): “3 indicazioni per rilanciare cultura, eventi e turismo a Manfredonia”

Giuro di Fare! Nunzio Favia (Progetti Futuri): “Queste 3 indicazioni per rilanciare culturale, eventi e turismo a Manfredonia”

Da alcuni mesi a Manfredonia alcuni partiti, associazioni, commercianti, imprenditori e persone di buona volontà che hanno a cuore il futuro della città, si riuniscono per uno scambio di idee e per trovare un progetto comune utile alla collettività. StatoQuotidiano proverà ad ascoltare tutti. “Giuro di Fare!”. Nuovo format di StatoQuotidiano.

1) FOTOGRAFIA DELLA CITTA’ DI MANFREDONIA CULTURALE SOCIALE ARTISTICO ED EVENTI

Manfredonia come tutta l’Italia sta attraversando un momento di grande difficoltà a causa della pandemia da Covid 19 e molte attività culturali e artistiche sono ferme e questo vale anche per gli eventi, noi stessi abbiamo dovuto riprogettare i nostri eventi in live streaming. Crediamo che in questo momento di crisi economica e sociale dobbiamo ripartire con nuove idee e progetti diversi dal passato, anche perche il mondo anche dopo il Covid ormai è cambiato, progetti che vadano in una direzione di forte spinta innovativa guidati da persone con esperienza e qualificate.

Gli eventi a Manfredonia devono cambiare approccio creando eventi in un ottica nazionale ed internazionale che non soddisfino solo i cittadini di Manfredonia ma anche i turisti italiani e stranieri che dalla nostra esperienza sono molto esigenti in termine di organizzazione, artisti e fruizione degli eventi culturali. Inoltre è venuta a mancare soprattutto nell’ultimo periodo una cabina di regia che possa coordinare gli eventi, rendendo i pochi eventi realizzati slegati tra di loro senza un contenitore comune che possa amplificarne la portata in termine di appeal, per questo bisogna aumentare la sinergia tra tutti gli stakeholder* del territorio che è un altro aspetto che è venuto a mancare per creare un fronte comune per lo sviluppo della città.

Sicuramente anche migliorare la sicurezza della città e i collegamenti con la provincia di Foggia possono essere molto importanti per lo sviluppo del territorio e per creare eventi di portata internazionale. Noi come Progetti Futuri possiamo dare il nostro contributo grazie alla nostra esperienza forte di quasi 100 eventi e progetti realizzati a livello nazionale ed internazionale.

*Stakeholder= portatori di interesse

Istituzioni pubbliche: enti locali territoriali (comuni, province, regioni, comunità montane, ecc.), agenzie funzionali (consorzi, camere di commercio, aziende sanitarie, agenzie ambientali, università, ecc.), aziende controllate e partecipate;

gruppi organizzati: gruppi di pressione (sindacati, associazioni di categoria, partiti e movimenti politici, mass media), associazioni del territorio (associazioni culturali, ambientali, di consumatori, sociali, gruppi sportivi o ricreativi, ecc.);

gruppi non organizzati: cittadini e collettività (l’insieme dei cittadini componenti la comunità locale).

2) MANCANZA DI UN AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA INFLUITO SULL’ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI, DELLA SICUREZZA DELLA CITTA’

Sicuramente avere una giunta comunale o un assessore con cui interloquire per proporre progetti ed eventi è sicuramente una marcia in più per rilanciare il nostro territorio. Ma il rilancio del territorio prima di passare per organi politici e amministrativi e altre questioni tecniche deve passare prima dai cittadini che sono i veri protagonisti del territorio e sicuramente la cultura e gli eventi culturali possono dare una forte spinta nel creare dei cittadini più consapevoli e una città migliore da un punto di vista sociale ed economico.

3) TRE IDEE-INDICAZIONI DI MASSIMA PER RILANCIARE LA CULTURA, EVENTI E TURISMO

Eventi culturali per promuovere il turismo

Manfredonia è una città con una posizione geografica con grandi potenzialità avendo il mare, la montagna, la pianura e con grandi risorse naturali, culturali e gastronomiche, ma la bellezza fine a se stessa non basta per valorizzare il nostro territorio. Realizzando eventi e progetti non solo a livello nazionale ma anche all’estero con artisti internazionali e interfacciandosi con varie realtà possiamo affermare che realizzare eventi di portata nazionale ed internazionale con grandi artisti è uno dei fattori chiave per promuovere i nostri territori, la Puglia, l’Italia e le sue eccellenze e attrarre i turisti, questo perché nell’era moderna il turismo è strettamente legato agli eventi soprattutto agli eventi che si ripetono ogni anno (ad esempio creare un festival estivo con eventi e spettacoli che si ripete ogni anno) dato che il turista non solo vuole vedere le bellezze del territorio in maniera passiva ma capire anche come può intrattenersi durante il suo soggiorno.

Finanziamento attraverso i bandi

Per esperienza personale nella nostra attività sappiamo che le idee o i progetti senza una copertura finanziaria nella realtà dei fatti non hanno modo di essere sviluppati. Sicuramente una grande fonte di finanziamento può arrivare dalla partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei per reperire risorse da destinare al turismo, alla cultura, agli eventi noi stessi abbiamo un gruppo di progettazione per accedere a questi bandi. La nostra idea e di non aspettare piu il finanziamento che arriva dall’alto ma far si che anche gli enti pubblici e i privati partecipano a questi bandi di finanziamento.



Un prossimo assessorato alla Cultura legato agli eventi

Questo discorso fatto per il turismo vale anche per la valorizzazione dei beni culturali della città che devono essere valorizzati attraverso eventi culturali innovativi come fanno le grandi città d’arte, è pensiamo che il prossimo assessorato alla cultura deve essere strettamente collegato agli eventi. Tipo un assessorato alla Cultura ed Eventi affiancato da un staff di professionisti che si occupa di reperire fondi attraverso i bandi e organizzare progetti e eventi culturali.

Presentazione dell’associazione PROGETTI FUTURI

Progetti Futuri promuove la cultura come volano di sviluppo sociale ed economico, realizza e permette di sviluppare progetti, attività, eventi e spettacoli in ambito culturale, sociale, artistico, musicale e scientifico.

Progetti Futuri nasce con l’intento di promuovere la cultura in tutte le sue forme attraverso la realizzazione di attività, progetti, eventi e spettacoli. Vogliamo accompagnare e portare le persone, ad innovarsi ed acquisire uno spirito partecipativo per migliorare il mondo che ci circonda. Crediamo fortemente che il benessere dei territori può essere raggiunto attraverso il progresso sociale, culturale, artistico e tecnologico.

Progetti Futuri con l’organizzazione di eventi e spettacoli a carattere nazionale ed internazionale vuole promuovere tramite la cultura i nostri territori, la Puglia e l’Italia nel mondo.