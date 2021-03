La settimana santa. Ovvero la settimana delle grande domande

Comincia la “Settimana santa” che per i cristiani è un periodo nel quale si trovano concentrati gli avvenimenti più importanti della fede. Eppure, allargando la visuale, essa può essere letta anche come la settimana delle grandi domande che inquietano tutti, credenti e non.

La prima è la domanda sul perché del male. Basti pensare al Venerdì santo, nel quale si celebra il grande mistero della croce che comincia col tradimento di Giuda e si consuma sul Golgota, tra solitudine a abbandono, in un grido di dolore. Qui il male gioca tutte le sue carte e pare che vinca togliendo di mezzo l’autore della vita. Eppure, proprio nel momento della sua apoteosi, esso viene sconfitto. Bastano, infatti, poche parole di perdono e di supremo amore per superare, nell’ora più buia della storia, l’angoscia e la disperazione di fronte al nulla assoluto.

Nel tentativo di togliere di mezzo un innocente che ha predicato e praticato la pace e la non violenza, la mitezza e la fraternità, il male non ha più materia prima su cui far leva per sedurre e ammaliare le coscienze di chi è là, reo di aver frainteso tutto. Vedere quel crocifisso – emblema di tutti i crocifissi della storia – che, abbandonato, non dispera, è segno di speranza del fatto che il male non ha il potere di impedire di continuare a lottare per un bene possibile e fattibile.

Lasciato solo a morire per colpe altrui, solo e senza Dio, questo Gesù non rinuncia al bene anche se nessuno più vi crede. Egli sa che il bene, come diceva Don Primo Mazzolari, è un “Mistero attivo”. Per questo dopo aver amato i suoi, li ha amati fino alla fine. Al di là di ogni approvazione o consenso o facile riconoscimento. Ha amato senza essere compreso. Amore inutile e sprecato che non viene raccolto da nessuno. Intorno a lui solo gente che, delusa, scuote la testa: “Ha salvato gli altri, salvi se stesso”.

Ed ecco qui la tentazione più grande: “Scenda ora dalla croce e gli crederemo!”. Troppo facile offrire un’evidenza che non abbia il prezzo del dolore! Gesù sulla croce resta anche se nessuno più ormai più gli crede. Inchioda Dio al silenzio di una parola muta. Attraversa tutto lo spazio della negazione che la libertà umana può concedere a chi ha scelto di rinnegarlo e condannarlo.

Solo che il bene vince in modo strano: vince perdendo. Vince con la debolezza di chi, disarmato, si lascia spogliare di tutto. In solitudine e senza molte parole, senza troppi ragionamenti e pagando di persona. Senza alcuna consolazione, neanche quella che potrebbe provenire da quel Dio che Lui dice essere suo Padre. Sulla croce il bene vince stazionando nello spazio della più insopportabile fragilità. Eppure, proprio da qui esso riesce a inchiodare tutti quei poteri – religiosi, politici, economici, ideologici – che hanno la pretesa di promettere una felicità a buon mercato, facendo pagare ai deboli e agli ultimi il prezzo delle proprie comodità.

La seconda domanda, strettamente collegato alla prima, è la domanda sul dolore. Infatti, i testi biblici presentano questo Gesù come “uomo dei dolori che ben conosce il soffrire”, come colui davanti al quale ci si copre la faccia, tanto sfigurato era il suo volto per essere d’uomo il suo aspetto. Anche questa è una considerazione scomoda: il dolore non è solo umano, c’è anche un dolore divino. Sulla croce non è stato crocifisso solo il Figlio di Dio ma anche il Figlio dell’uomo. Come stiamo sperimentando in questi mesi di pandemia, il dolore ci sfigura, ci paralizza, ci svuota, ci sfianca. Toglie sapore alla vita perché cancella gli orizzonti a cui appoggiarsi. E, a volte, pare così forte che si impone come l’ultima parola che toglie la scena ad ogni possibile risposta

Eppure proprio dal dolore Gesù ha imparato la grammatica di una nuova umanità. Come dice l’autore della Lettera agli Ebrei, Egli imparò l’obbedienza dalle così che patì. Ha imparato a dare il giusto peso alle cose e il giusto valore alle persone. La Settimana santa ci dice che il dolore non lo si può eliminare, lo si può solo condividere, cercando, laddove è possibile, di dare un senso, anche se il dolore, in fondo, in se stesso un senso non ce l’ha.

E poiché il dolore più grande è il dolore inutile, la croce ha avuto il grande potere di trasfigurare il dolore da evento tragico di disperazione in evento misterioso di redenzione.

La Pasqua è questo: impedire al dolore e al male, che lo provoca, di disumanizzarci, mettendoci l’uno contro l’altro. Di disperarci e di rispondere con altrettanto male a chi ci fa del male. Di ergere la paura a scusa per mollare e scappare, per salvarsi da soli. Ma così facendo non si fa altro che tornare a casa avendo il volto triste e il cuore appesantito, come fecero i discepoli di Emmaus.

La terza domanda che la Settimana santa pone è quella dell’amore. Che cosa significa amare e fino a che punto ci si può spingere? Certe frasi dette da Gesù nel vangelo sono davvero scomode e paradossali. E lo sono per tutti: credenti e non. “Amate i vostri nemici”, oppure “Non vi è amore più grande di questo dare la vita per coloro che si amano”. La croce è rivoluzionaria perché ha messo al centro l’amore. Inteso sia come dono che come perdono.

Ecco perché di lui si dice che era come pecora muta di fronte ai suoi tosatori. Non un amore che si arrende al male ricevuto ma che trasforma il male stesso in occasione per ritrovare colui che del male è la prima vittima, e cioè colui che lo compie. Un vera opportunità per ritrovare la persona perduta, perché l’uomo vale sempre e molto di più degli errori che compie. Perché nulla vada perduto. L’amore della croce impreziosisce ciò per cui quel Figlio muore. E Lui muore per tutti, non per pochi privilegiati, ma per tutti. Un amore universale che di questa umanità ferita e scossa un’unica e grande famiglia.

Non si può capire la croce senza la logica dell’amore. “Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio” dice Gesù nel vangelo di Giovanni. Ecco il paradosso: Dio – che è in sè Amore – ama te più di quanto io tu ami te stesso. E se non credi in Dio, allora fai tue le parole di De Andrè, che tanto credente non era, il quale in una sua famosa canzone disse: “Io, nel vedere quest’uomo che muore, madre, io provo dolore. Nella pietà che non cede al rancore, madre, ho imparato l’amore.”

L’amore è il compimento di tutto, sia della libertà che della verità. Ecco perché Gesù davanti a Pilato che gli chiede “Che cos’è la verità?”, preferisce tacere, non perché non sappia dare una risposta, ma solo perché la risposta la darà morendo sulla croce dove dirà “Tutto è compiuto”. C’è più verità in un gesto d’amore che in tante parole dette solo per far colpo sugli altri. Solo che l’amore esige spoliazione e donazione. “Fu spogliato delle vesti” dice il vangelo.

La settimana santa è anche la settimana dove l’amore viene messo alla prova, come il chicco di grano che se vuole portare frutto deve attraversare le notti del lungo inverno restando sotto terra in silenzio e nascosto a marcire. E’ la fatica di crescere e di maturare passando per un cammino che esige il distacco da se stessi. E’ facile amare chi lo merita, difficile invece risulta amare chi deride ciò in cui crediamo o rema contro tutto ciò per cui lottiamo.

Come diceva don Tonino Bello “Amare è voce del verbo morire, significa decentrarsi. Uscire da sé. Dare senza chiedere. Essere discreti al limite del silenzio. Soffrire, per far cadere le squame dell’ egoismo. Togliersi di mezzo, quando si rischia di compromettere la pace di una casa. Desiderare la felicità dell’altro. Rispettare il suo destino. E scomparire, quando ci si accorge di turbare la sua missione”.

E se un preghiera in questi giorni deve salire al cielo che a volte pare resti muto, che sia una preghiera capace di trasformarci in persone capaci di mettersi il grembiule per servire e non per dominare, per lavarci i piedi gli uni gli altri. Per cavalcare un puledro d’asina in segno di umiltà e non cavalli di potere che ci danno un senso di falsa onnipotenza.

La preghiera è come un’altalena, un dondolio che invita Dio a scendere dal cielo, costringendolo a sederci accanto. Dove Lui cade, io salgo, e dove io sprofondo Lui raccoglie. Perché nessuno resti solo e abbandonato nel buio di un sepolcro.

La Pasqua è vicina. Anzi è già accaduta. Tocca a noi non spegnere le luci che essa ha acceso sul fatto che l’amore è una rivoluzione la cui lentezza è direttamente proporzionale alla sua profondità e radicalità.

A cura di Michele Illiceto, Manfredonia 27 marzo 2021