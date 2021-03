Il marinaio é quella persona che non smetterà mai di mollare affinché tutto vada per il meglio e rende una squadra di equipaggio la migliore che ci sia.

(STATOQUOTIDIANO, ore 14). Manfredonia , 27 marzo 2021. E’ deceduto all’età di 89 anni Lorenzo Di Candia . Molto conosciuto in città, e tra gli addetti del settore pesca, per più di 50 anni ha navigato sulle navi Mercantili.

Quella forma importante che ognuno di noi ha tenuto stretto quelle tue mani dolci da grande persona pronta ad abbracciarci a dare quel conforto quel Consiglio che nessuno come te ha saputo dare.

Oggi hai navigato per l’ultima volta verso quella meta che noi non avremmo mai voluto che tu ci raccontassi ma sono sicuro che tu l hai affrontata con orgoglio perchè proprio li in quel posto hai raggiunto tuo nipote dove non hai avuto quel tempo necessario per raccontargli le tue grandi attraversate. Io nonno ti prometto che continuerò a viaggiare e mettere nel bagaglio quei magici racconti che mi hai trasmesso. Mi mancherai Nonno tuo Nipote Ivano.