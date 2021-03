Puglia, gestione Covid in tilt: pazienti no Covid in cliniche private

Bari, 27/03/2021 – (corriere) Quasi due settimane di zona rossa e una scuola che viaggia a scartamento ridotto dal mese di novembre. La teoria pandemica di Michele Emiliano (governatore) e Pier Luigi Lopalco (assessore alla Sanità) si scontra con la realtà: terapie intensive stracolme e continui record di nuovi contagiati. Quindi la mossa è liberare i pronto soccorso dai pazienti no Covid trasferendoli nelle cliniche private accreditate. L’ultimo picco è quello registrato poche ore fa: si sono ammalate 2.162 persone per complessive 44.796 cittadini attualmente positivi.

La verità è che le terapie intensive sono strapiene (231 letti occupati con 20 nuovi casi giornalieri) e nelle corsie sono presenti 1.997 ricoverati. La Puglia è la peggiore al Sud come contrasto alla pandemia. «Abbiamo stretto un accordo con la sanità privata per assistere i pazienti no Covid – afferma Vito Montanaro, capo dipartimento della Salute – tramite un protocollo saranno trasferiti dopo il riscontro dei tamponi negativi». Così si potrà creare spazio per i malati che arrivano con sospetto Covid-19. Mentre si sta lavorando anche per trovare altri posti letto di Intensiva nel Policlinico di Bari e in quello di Foggia. (corriere)