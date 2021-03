San Paolo di Civitate, CC arrestano uomo condannato a oltre 5 anni di reclusione

Il 24 marzo i Carabinieri della Stazione di San Paolo di Civitate, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Foggia, hanno proceduto all’arresto di V.C.D., trentunenne originario della Romania, che dovrà scontare la pena di Anni 5 e mesi 10 di reclusione per i reati di Guida sotto l’influenza dell’alcool, Spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate, Evasione, Lesioni e Maltrattamenti contro familiari; reati commessi, tra il 2015 e il 2016, nei comuni di San Paolo di Citate (FG) e Torremaggiore (FG).

Il soggetto che, al fine di sottrarsi al provvedimento restrittivo, si era reso irreperibile, a seguito dell’analisi dei suoi contatti stretti e di un accurato servizio di osservazione, è stato rintracciato a San Severo presso l’abitazione di alcuni suoi connazionali e condotto presso la Casa Circondariale di Melfi (PZ).

L’importante risultato è stato reso possibile grazie alla sinergia tra i Comandi Stazione Carabinieri di San Paolo di Civitate e di Torremaggiore, coordinati dalla Procura della Repubblica di Foggia.

Giovedì, invece, i militari della Stazione Carabinieri di San Nicandro Garganico, su disposizione del Tribunale di Foggia, hanno proceduto all’accompagnamento alla Casa Circondariale di Foggia di un uomo di San Nicandro, già sottoposto agli arresti domiciliari per i reati di tentato omicidio e detenzione abusiva di armi, in quanto aveva violato le prescrizioni inerenti la misura cautelare in atto, violazioni prontamente segnalate alla competente A.G. dai Carabinieri della locale Stazione.