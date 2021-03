Terremoto in mare, traffico ferroviario sospeso anche nel Foggiano

Foggia, 27/03/2021 – Il traffico ferroviario è stato sospeso alle 15.10 in via precauzionale tra Vasto e San Severo per verifiche tecniche sulla linea a seguito di un evento sismico a Campomarino.

Il traffico è quindi tornato regolare alle 17.30 tra Montenero e San Severo ed è ancora sospeso tra Vasto e Montenero.

In atto l’intervento dei tecnici.

Il treno IC 605 Milano Centrale (7:05) – Taranto (18:26), precedentemente coinvolto nella sospensione del traffico, viaggia con un ritardo di 85 minuti.

Il treno R 19926 Foggia (14:41) – Termoli (15:46), precedentemente coinvolto nella sospensione del traffico, viaggia con un ritardo di 140 minuti.

Attivo il servizio di smart caring.

Treni direttamente coinvolti:

• FA 8807 Milano Centrale (11:05) – Taranto (19:46)

• FB 8828 Lecce (13:06) – Venezia Santa Lucia (22:08)

• IC 607 Bologna Centrale (12:00) – Bari Centrale (19:00)

• IC 614 Bari Centrale (13:55) – Bologna Centrale (21:00)

• R 19927 Termoli (16:19) – Foggia (17:15)

Treni parzialmente cancellati e sostituiti con bus:

• R 19779 Pescara (15:05) – Termoli (16:20): limitato a Fossacesia (15:42)

• R 19782 Termoli (15:40) – Pescara (16:55): origine da Fossacesia (16:16)

• R 19784 Termoli (16:40) – Pescara (17:55): origine da Ortona (17:28)

• R 19781 Pescara (17:05) – Termoli (18:20): limitato a Ortona (17:29)