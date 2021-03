Vico del Gargano, Settimana Santa: le raccomandazioni dai parroci e dalle confraternite

Vico del Gargano, 27 marzo 2021. Anche quest’anno 2021, la Settimana Santa a Vico del Gargano, come del resto d’Italia, sarà diversa, in rispetto delle norme anti contagio Covid-19. Ecco le raccomandazioni da parte dei parroci e del coordinamento delle confraternite di Vico del Gargano.

👉 Riti e cerimonie si svolgeranno esclusivamente all’interno dei luoghi di culto, rispettando le misure previste dal protocollo d’intesa siglato da Governo e Conferenza Episcopale Italiana: rispetto del distanziamento sociale, obbligo di indossare mascherine e curare l’igiene delle mani, divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C o sia stato in contatto nei giorni precedenti con persone positive al Covid.

👉 Sarà vietato andare in giro per visitare le chiese. A tal proposito ogni chiesa comunicherà gli orari per poter assistere in presenza le sacre funzioni.

👉 Nella giornata del Giovedì santo, le confraternite di comune accordo, nel tardo pomeriggio terranno nelle loro chiese “l’ufficio delle tenebre” a PORTE CHIUSE, con accesso riservato ai soli confratelli nel numero massimo in base alla capienza di ogni chiesa per poter rispettare distanze di sicurezza. Le chiese chiuse sono un segnale forte per scongiurare il via vai nelle strade cittadine, dove si ricorda vige l’ordinanza di divieto di uscire dalla propria abitazione tranne nei casi previsti dalla legge.

👉 Non saranno consentiti, inoltre, assembramenti e stazionamento al di fuori dei luoghi di culto cittadini.

👉 Le funzioni religiose dove sarà permesso seguire in presenza sono le seguenti:

Mercoledì santo: (dove previsto) uffizio delle Tenebre

Giovedì santo: santa messa in coena domini e a seguire Adorazione Eucaristica presso gli altari della Reposizione

santa messa in coena domini e a seguire Adorazione Eucaristica presso gli altari della Reposizione Pianto della Madonna

Venerdì santo: ore 10:30 chiesa madre Canto del Miserere

ore 10:30 chiesa madre Canto del Miserere Ore 15:30 Chiesa del Purgatorio le 7 parole che disse Gesù sulla croce. (Agonia)

Liturgia Adorazione della Croce (chiese di Vico del Gargano)

(chiese di Vico del Gargano) Sabato santo veglia e messa di Risurrezione (nelle parrocchie)

(nelle parrocchie) Domenica di Pasqua sante Messe in orari prestabiliti nelle varie chiese di Vico del Gargano.

👉Tutti i riti saranno trasmessi in diretta streaming attraverso i profili Facebook già noti. Quelli più importanti saranno trasmessi anche sul profilo dalla proloco di Vico del Gargano.

👉Tutte le manifestazioni esterne sono sospese.