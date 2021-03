Vigiano: “Non azzerare la giunta, io possibile assessore ma decide il partito”

“Azzerare e stravolgere la giunta non si addice a questo particolare momento storico che stiamo vivendo, noi non siamo disponibile a bocciare in toto gli assessori. Ci sono caselle vuote da riempire”. Antonio Vigiano, coordinatore cittadino della Lega Foggia, commenta i possibili sviluppi del rimpasto di governo che si accinge a compiere Landella.

La Lega, com’è noto, ha espresso il pieno appoggio all’amministrazione: “Stiamo con il nostro sindaco, lasciamo che la commissione faccia il suo lavoro. Speriamo che si accertino responsabilità personali e non della politica del centrodestra in generale”.

Vigiano, a proposito del nuovo corso politico inaugurato con la nomina regionale Roberto Marti, aggiunge che si è nella fase iniziale, che il coodinatore si sta occupando di tutto il territorio “e siamo in attesa di indicazioni sulla linea politica”, fra cui il rapporto con gli alleati, “noi posiamo parlare a livello locale”.

Dunque gli assessorati. Il suo collega Paolo La Torre si è dimesso da vicesindaco e da assessore ritornando in consiglio, rimanendo lui in giunta sarebbe toccata ad Antonio Vigiano. “Sì è stata una scelta strana quella di tornare in consiglio anche perché la sua delega non è mai stata messa in discussione. L’ha motivata dicendo di voler aiutare il consiglio, e noi crediamo a tale nobile fine”.

L’assessore che prenderà il posto di Raffaella Vacca potrebbe essere lui: “Se il criterio è quello- risponde il coordinatore cittadino- di far scorrere gli eletti com’è stato finora, dovrebbe toccare a me, Raffaella Vacca era stata indicata da Raimondo Ursitti”, che lo precedeva nella classifica degli eletti alle comunali del 2019. Ora il nodo è arrivato al pettine. Il coordinatore spiega che si potranno indicare anche dei profili tecnici per un assessorato come quello all’urbanistica, e che a lui non mancherebbero le competenze per ricoprire la delega ai servizi sociali:

“Mi sono sempre occupato di disabilità, ho sempre lavorato con le associazioni del settore a livello professionale ma se il partito dovesse decidere per l’urbanistica accetterei, ma certo né per l’uno né pe l’altro mi proporrei. Gli assessorati vanno scelti in modo corale e non con il manuale Cencelli”.

Verso chi sarà indirizzato il ritocco di giunta è ancora sconosciuto ai più, oltre la possibilità che Vigiano approdi nell’esecutivo. La maggioranza è ripiegata sul mantra “lasciateci lavorare” e sul “poi che vuol dire ‘governo dei migliori ‘, che gli eletti non vanno bene?”. Si fa più remota tale ipotesi, abbastanza aleatoria e in realtà nemmeno chiara nelle condizioni poste da Fi in aula consiliare. Se il sindaco non si attenesse agli orientamenti degli azzurri, Raffaele Di Mauro e Antonio Bove come risponderebbero, toglierebbero il loro appoggio all’amministrazione in carica, cui la Lega ha già espresso solidarietà piena?

Si moltiplicano, nel frattempo, le bordate dell’opposizione sulla manfrina del rimpasto, ma anche lo stesso coordinatore cittadino della Lega non condivide la linea. Oggi i consiglieri di Fdi hanno incontrato il commissario Galeazzo Bignami con i vertici regionali Raffaele Fitto e Giannicola De Leonardis. “Forniti elementi preziosi al commissario- dice un laconico comunicato- per definire le scelte ulteriori che assumerà Fdi nell’interesse di Foggia e dei foggiani”. Quali saranno, anche questo non è spiegato, possibile che si vada sempre più verso uno scollamento dell’attività amministrativa rispetto a quella del partito.

Paola Lucino, 27 marzo 2021