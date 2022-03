Sindaco Lasorsa: “Voglio fare chiarezza sulle tante insinuazioni”

Orta Nova – Arriva nella tarda mattinata di sabato 26 marzo il video messaggio, su Facebook, del primo cittadino, Mimmo Lasorsa, in risposta alle “tante insinuazioni che abbiamo ascoltato in piazza e nei social”, secondo le sue testuali parole.

“C’è un soggetto che ha attaccato, ha minato la credibilità dell’amministrazione e della mia persona. E devo ammettere che in questi giorni ho cercato di capire quali fossero le motivazioni di tanta cattiveria”.

Il riferimento? Probabilmente al responsabile del collettivo Rivoluzione Orta Nova, Nicola Di Stasio, che proprio nei giorni scorsi aveva tenuto un comizio in piazza nel quale avrebbe mosso accuse nei confronti di Mimmo Lasorsa e della sua amministrazioni riguardo a una serie di questioni. Tra queste, un presunto espletamento nell’irregolarità di un concorso comunale e la rimodulazione di una delega, da parte del sindaco all’assessore De Girolamo, considerata dubbia.

Le ragioni del sindaco.

“Negli ultimi mesi abbiamo affrontato una serie di pensionamenti che hanno ridotto in maniera importante la pianta organica del nostro comune, per cui ci siamo impegnati a cercare di rafforzare la stessa”.

A tale scopo, ha spiegato Lasorsa, l’amministrazione avrebbe potuto avviare una procedura concorsuale, oppure selezionare il personale tra gli idonei delle graduatorie concorsuali facenti capo ad altri enti.

Così “abbiamo voluto fare noi i concorsi per dare la possibilità ai nostri giovani di partecipare, di dare , quindi, l’opportunità di vincere questi concorsi e lavorare presso il nostro ente”.

Quando si bandisce un concorso, la riflessione del primo cittadino, c’è sempre un rischio che ci sia qualcuno che possa sollevare dei dubbi.

“Ad Orta Nova, poi” le sue parole “un paese così piccolo, è facile che tra i partecipanti ci possano essere parenti. Ma ciò non vuol dire nulla. Anche perché non c’è alcuna legge che vieti la partecipazione di parenti degli amministratori ai concorsi”.

E ancora: “Tanto più che, quando si fa un concorso, c’è una commissione esterna che deve valutare la prestazione dei candidati”.

Lasorsa, quindi, ha sferrato il suo affondo: “Se qualcuno pensa che queste commissioni abbiano fatto preferenze, il mio consiglio è di denunciare. […] Perché se non denunciate e vi limitate a fare allusioni volgari sui social, allora le vostre rimangono solo chiacchiere da bar”.

Il sindaco si è espresso, poi, riguardo alla rimodulazione della delega al contenzioso all’assessore De Girolamo.

“Io credo che questa sia, forse, la prima volta nella storia che una scelta così tanto discrezionale del sindaco scatena così tanto clamore. Potevo capire se avessi rimosso definitivamente l’assessore. Allora sarebbe stato giusto chiedere e sarebbe stato giusto anche darle le spiegazioni. Ma la rimodulazione della delega è un atto del tutto normale in una giunta comunale. I rimpasti sono all’ordine del giorno in tutte le amministrazioni. Solo ad Orta Nova fa scandalo?”.

E la sua sottolineatura non si è fatta attendere: “È molto probabile allora che vi siate dimenticati dei tanti assessori fatti fuori nelle precedenti amministrazioni, senza che fossero date spiegazioni”.

Il primo cittadino ha, conseguentemente, chiuso così: “Di critiche a questa amministrazione se ne possono muovere tante. Anche perché poi le critiche servono da stimolo a fare meglio e di più. Ma, sicuramente, non si può non riconoscere a quest’esecutivo la trasparenza e l’onestà attraverso cui sta agendo”.

Si sono fatti sentire, intanto, dalla loro pagina Facebook, anche i consiglieri di minoranza, Antonio Di Carlo e Dino Tarantino.

Negli ultimi giorni, infatti, ha fatto sapere Di Carlo, il suo gruppo ha presentato richiesta di convocazione del Consiglio Comunale.

“Perché” le sue parole nel videomessaggio Facebook del 23 marzo scorso “sono due anni che chiediamo atti ufficiali al sindaco. Ma tutto ciò non ci è mai stato dato. Abbiamo messo in evidenza la questione alla prefettura la quale ha sollecitato l’amministrazione, senza avere risultati”.

I punti all’ordine del giorno oggetto, della seduta del consiglio richiesta da Di Carlo, i seguenti:

1. Gestione dei rifiuti e raccolta differenziata, “con particolare attenzione al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nelle periferie” come ha evidenziato Di Carlo “Perché per noi non è giusto che, a un anno e mezzo dall’avvio della procedura del servizio di raccolta differenziata, non riusciamo a capire se abbiamo guadagnato un euro o no”;

2. La pubblica illuminazione e il mancato avvio del partenariato pubblico privato, “che l’amministrazione precedente aveva portato quasi a termine” le parole del consigliere PD “e loro non hanno iniziato la sostituzione di tutti gli impianti obsoleti”;

3. La demolizione di un fabbricato in via Cincinnati, “ormai famoso a tutti per le cifre utilizzate”.

Sarebbe “allo sbando e nel l’abbandono più totale” il paese di Orta Nova per il consigliere Dino Tarantino, che ha rivolto parole salaci all’amministrazione Lasorsa: “Io credo che stiate prendendo in giro tutti i cittadini di Orta Nova”.

Le sue rimostranze hanno toccato più punti. Orta Nova presenterebbe, secondo Tarantino, quartieri al buio, Villa comunale sotto assedio senza bagni funzionali e incustodita, nuova pavimentazione in via Purgatorio per la quale sarebbero stati spesi “80 mila euro di soldi pubblici per realizzare 20-30 metri di strada con un progetto che presenta notevoli rischi per la sicurezza stradale”.

E ancora. Per Tarantino, nel territorio del Comune ortese vi sarebbero bambini che abitano nelle vicine campagne con “difficoltà a raggiungere la scuola, perché gli scuolabus sono fermi”; vi sarebbero, inoltre, “erbacce sui marciapiedi”. L’amministrazione Lasorsa avrebbe “litigato con associazioni locali” e vi sarebbero “dossi non a norma e la rotatoria che porta in via Stornara danneggiata nell’ indifferenza più totale”.

Dino Tarantino, poi, ha detto la sua anche riguardo alla questione De Girolamo.

“De Girolamo non si è presentato nell’ultimo consiglio comunale del 15 marzo. Volevamo spiegazioni dal sindaco. […]E la cosa è rimasta così. Perché invece di chiarire in modo serio, dopo due ore dalla fine del Consiglio erano tutti a mangiare la pizza con foto sui social”.

Daniela Iannuzzi