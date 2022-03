Statoquotidiano.it, Manfredonia (Fg), 27 marzo 2022 – Da venerdì 1° aprile entrerà in funzione il “Sistema di Corsie Preferenziali” dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale in tutta l’area portuale di Manfredonia che necessita di una regolamentazione per garantire una più efficiente fruizione degli spazi per gli addetti ai lavori e maggiore sicurezza (diversi gli incidenti verificatisi che hanno visto coinvolti veicoli non autorizzati). L’accesso sarà garantito da pass rilasciati dalla stessa Autorità Portuale.

La presentazione della prima stesura del regolamento aveva suscitato alcune perplessità tra armatori, pescatori ed addetti ai lavori dei Moli, che vedevano compressi taluni aspetti legati allo svolgimento delle loro attività. Grazie all’incisiva azione di mediazione dell’Amministrazione comunale (a supporto di Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia vi è stato l’impegno dell’Assessore Antonio Vitulano e della consigliera comunale Lucia Trigiani), che poste tali problematicità da un punto di vista tecnico e politico con spirito democratico e partecipativo, ha visto conciliare le esigenze della marineria con quelle dell’Autorità Portuale e della Capitaneria di Porto.

La stessa Autorità Portuale, nella figura del Dott. Bianco e dell’Ing. Trentadue, assieme all’Amministrazione comunale, con molta disponibilità si è messa in ascolto della categoria e con buonsenso ha individuato le migliori soluzioni possibili. Ad esempio, per lo snellimento procedurale sarà aperto presso il Mercato Ittico un apposito sportello a supporto degli operatori per il disbrigo delle richieste dei pass (che saranno gratuiti per gli addetti ai lavori aventi i requisiti, garantendo anche i vari spostamenti tra le differenti aree interne al porto) ed, inoltre, vi sarà un periodo di tolleranza nell’iniziale fase sperimentale di attivazione del “Sistema di Corsie Preferenziali”.

Il sindaco, a nome di tutta l’Amministrazione comunale e di tutta la marineria sipontina, ringrazia l’Autorità Portuale, il suo Presidente Prof. Ugo Patroni Griffi e tutta la struttura per la collaborazione dimostrata nell’accoglimento delle istanze tenendo conto del particolare momento del tessuto sociale di Manfredonia e delle esigenze lavorative di una categoria fondamentale per l’economia ed il futuro della città, già provata da diverse problematicità come il caro gasolio.