Zemanlandia è tornata: il Foggia ribalta il Campobasso e ne fa ancora 5

StatoQuotidiano.it Foggia, 27 marzo 2022. Con un secondo tempo sontuoso, il Foggia ribalta il parziale dei primi 45′ (1-2 ndr) e batte il Campobasso per 5-2, nel 34°turno del campionato del campionato di calcio di serie C, girone C. Zeman ripropone gli undici titolari che hanno dominato il Catania, domenica scorsa. Il Campobasso di mister Cudini si presenta con un 4-3-1-2 con Candellori tra le linee ad agire in supporto al tandem Liguori-Rossetti.

Il match parte con un Foggia determinato in avvio. Bastano solo 180 secondi che i rossoneri passano già in vantaggio. Merola aggancia alla perfezione un lancio dalla distanza di Petermann e con un tocco pregevole scavalca il portiere molisano, incerto nell’occasione con Pace. Subito 1-0. Il Campobasso si affaccia per la prima volta al 6’ con Persia, la cui conclusione è alta sopra la traversa. Curcio prova l’acrobazia in rovesciata ma non trova lo specchio, due minuti dopo. La squadra di mister Cudini è organizzata e se la gioca a viso aperto, non disdegnando buone sortite. Al 14’ il Campobasso recrimina per un presunto penalty non concesso, su contatto Di Pasquale-Liguori. Sugli sviluppi del corner susseguente è Menna a svettare, con la palla sul fondo. Gli ospiti premono e vengono premiati. Al 19’, Liguori mette dentro un ottimo pallone per la testa del capitano Bontà, che non si fa pregare ed insacca. Il Foggia gira a vuoto e il Campobasso ha la clamorosa occasione con Rossetti che al 25’ sciupa a porta vuota, con azione però viziata da posizione irregolare in partenza. I padroni di casa paiono lontani parenti della prova scintillante di 7 giorni or sono con il Catania e soprattutto evidenziano una certa evanescenza. Il finale di frazione, infatti, premia gli ospiti. Curcio al 45’ ci prova centralmente ma non impensierisce minimamente Raccichini. Nel primo minuto di recupero, i lupi mettono la freccia. Candellori suggerisce per Rossetti che si aggiusta la sfera, se la porta sul sinistro e lascia partire una conclusione vincente che si spegne nella porta di Dalmasso. Al riposo si va con il Campobasso in vantaggio 1-2 e con un Foggia da rivedere soprattutto nella linea mediana del campo.

Zeman striglia i suoi nell’intervallo e cambia tre dei suoi uomini. Dentro Garofalo, Rizzo Pinna e Martino, fuori Rocca, Garattoni e Rizzo a dare maggiore sostanza all’assetto di squadra. Pronti via e dopo 50 secondi è ancora Merola a finalizzare il suggerimento di Petermann, con una conclusione sotto la traversa, che buca Raccichini. Per l’attaccante rossonero nuova doppietta, dopo quella contro il Catania. Il Foggia ha più ritmo e ha un piglio diverso. Al 57’ Martino scaglia lo spiovente per Curcio che commette fallo nel tentativo di correggere a rete. Al 63’ i satanelli mettono nuovamente la freccia. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, zuccata di Curcio che trova la respinta dell’estremo rossoblù ma che nulla può sul tap-in di Sciacca, appostato sottomisura. Bomber Ferrante avrebbe la chance di indirizzare la contesa al 70’ ma sciupa malamente, svirgolando a due passi dalla porta. Applausi ancora per Curcio. Il fantasista locale rischia la giocata con una sforbiciata che Menna devia in angolo. Ferrante fallisce nuovamente una facile occasione, non dando forza al suo colpo di testa. Il capocannoniere rossonero ha le polveri bagnate e sbaglia ancora all’83’ con una rasoterra telefonato che permette l’intervento di Raccichini. Gli errori degli avanti locali offrono ai lupi di restare in partita. Errore di Martino sulla destra che innesca Bolsius, il quale entra in area e serve un assist per Tenkorang su cui è determinante Dalmasso. Sventato il pericolo, il Foggia la chiude. Al minuto 87′, lob di Petermann ad eludere la difesa, Garofalo si avventa sulla palla e scaraventa il destro dietro le spalle del portiere ospite. Nell’ultimo dei cinque minuti di recupero assegnati dal direttore di gara, Curcio entra nel tabellino marcatori con un sinistro rasoterra, e suggella una nuova buona prestazione, rivelandosi ancora una volta un giocatore imprescindibile per lo schieramento pugliese. Il triplice fischio sancisce la quarta vittoria consecutiva del Foggia di Zeman. 12 punti consecutivi che proiettano i rossoneri a sole due lunghezze di distanza dal Virtus Francavilla, al momento in quinta piazza. Prossimo turno, domenica 3 aprile, sul terreno della Vibonese.

FOTOGALLERY: ENZO MAIZZI

A Cura di Antonio Monaco. Foggia, 27 marzo 2022.