25 anni di Viagra, pillola blu pioniera di altri farmaci

FOGGIA, 27/03/2023 – (ansa) Venticinque anni di pillola blu. Il viagra, farmaco che ha cambiato la terapia della disfunzione erettile, è stato autorizzato per il commercio il 27 marzo 1998 dall’Fda, la Food and Drug Administration americana.

Sildenafil, questo il nome della molecola che si classifica come il primo trattamento non chirurgico per l’impotenza, ha cambiato la prospettiva di molti uomini e di molte coppie nel mondo. Dopo il Viagra sono arrivati altri farmaci, come il tadalafil, il vardenafil e l’avanafil, il più ‘giovane’ della classe di farmaci per la disfunzione erettile, che agisce in 15 minuti. Il viagra quando è arrivato sul mercato costava sette dollari a pillola, bastava prenderla secondo le indicazioni un’ora prima del rapporto sessuale per avere una prestazione che “scacciava le ansie” sotto le lenzuola spingendo anche, secondo gli esperti, gli uomini a chiedere maggiormente aiuto contro i disturbi della sfera sessuale.

Non è un afrodisiaco, non influisce sulla libido o il desiderio, è specifico per le disfunzioni sessuali e non va quindi utilizzato da uomini che non hanno questi problemi. Aumenta l’effetto rilassante dell’ossido nitrico, una sostanza chimica rilasciata durante la stimolazione sessuale che aumenta il flusso sanguigno a livello del pene. L’azienda farmaceutica che realizza il Viagra, Pfizer, originariamente aveva creato la molecola come medicinale per le patologie cardiache: l’idea di un potenziale utilizzo per trattare l’impotenza è arrivata dopo che alcuni pazienti hanno riportato erezioni inaspettate.Già 10 anni fa, nel 2013, per i 15 anni di Viagra i dati parlavano per la sola Italia di 86 milioni di compresse vendute, collocando il nostro Paese al secondo posto nell’area europea. ansa.it