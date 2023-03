Consiglieri Minoranza: “Rendere tributi pagabili come lo erano sino al 2018”

MANFREDONIA (FOGGIA), 27/03/2023 – “In qualità di Consiglieri di Minoranza del Comune di Manfredonia, vogliamo esprimere la nostra piena solidarietà all’Unione Pubblici Esercizi e Commercianti di Manfredonia, che sta affrontando l’ennesima difficoltà economica, questa volta rappresentata dal nuovo regolamento e dalle relative tariffe del CUP (Canone Unico Patrimoniale, ex COSAP).

Siamo profondamente preoccupati dalle conseguenze che queste nuove tariffe avranno sulle attività commerciali locali, molte delle quali sono già in difficoltà a causa della crisi economica causata dalla pandemia di Covid-19 e degli aumenti dei costi delle materie prime e dell’energia. Non possiamo che esprimere la nostra totale solidarietà alle imprese del settore che, a causa dell’aumento del 330% del canone, rischiano di trovarsi a breve in una situazione insostenibile.

Come Consiglieri di Minoranza, ci uniamo alla richiesta degli esercenti di rendere i tributi pagabili come lo erano sino al 2018 e riteniamo che l’Amministrazione Comunale si debba rendere conto delle difficoltà che le imprese stanno affrontando e andare loro incontro in maniera concreta. È ormai evidente a tutti che le promesse fatte dal Sindaco e dall’Assessore al Bilancio di poter calmierare gli aumenti, compreso quello della TARI, siano rimaste disattese.