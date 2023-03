Grande partecipazione a Vieste per il tradizionale cammino penitenziale delle confraternite

Vieste 27/03/2023. Riprende dopo due anni di stop, a causa del covid, il tradizionale cammino penitenziale delle confraternite della diocesi di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo. Questo evento si tiene ogni anno e si svolge in un paese differente, offrendo l’opportunità alle confraternite del luogo di organizzarsi e di condividere la loro fraternità con quelle provenienti da altre parti.

La manifestazione, che si è svolta quest’ultima domenica di Quaresima, ha visto la partecipazione di circa venti confraternite su un totale di venticinque.

Il cammino penitenziale è un’occasione per le confraternite di rafforzare la loro fede e di consolidare i legami di fraternità tra di loro. Si tratta di un evento molto importante per la comunità, che si riunisce per pregare insieme e per celebrare la propria fede. Dopo due anni di interruzione a causa della pandemia di Covid-19, l’evento è stato accolto con grande entusiasmo da tutti i partecipanti.

La partecipazione al cammino penitenziale è molto numerosa e permette di creare un effetto di fraternità e di unione tra le diverse comunità che partecipano.

Articolo e video a cura di Vittorio Agricola. Interviste a cura di Giuseppe Laganella.