Grandine distrugge campo di tulipani: il pianto di Savino: “è finita”

StatoQuotidiano.it Foggia, 27 marzo 2023. – Un momento di grande sconforto per il floricoltore Giuseppe Savino, proprietario della Cascina Savino, situata al km 6,200 di via Manfredonia a Foggia.

La grandine che si è abbattuta sulla zona ha distrutto il campo di tulipani più grande della regione, causando un danno economico irreparabile.

In un video diffuso sui social network, si vede il signor Savino in lacrime sotto la grandine battente, disperato per la perdita del suo raccolto. “Sta grandinando! I tulipani non ci sono più, sta grandinando! È finita, è finita! Non ci sono più”, sono state le sue parole cariche di tristezza e rabbia.

Il campo di tulipani della Cascina Savino era un vero e proprio richiamo turistico della zona, richiamando visitatori da ogni parte della Puglia e oltre. Ma ora, la bellezza dei fiori è stata sostituita dalla distruzione causata dalla grandine.

Il signor Savino ha espresso la sua preoccupazione per le conseguenze economiche di questo evento disastroso. La perdita del raccolto rappresenta un duro colpo per la sua attività.

Il campo di tulipani della Cascina Savino non era solo un’attività commerciale, ma anche un simbolo di bellezza e speranza.

Articolo a cura di Vittorio Agricola.