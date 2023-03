“La cosa più bella di Vieste è Vieste”: grande successo dello spot sulla RAI

FOGGIA, 27/03/2023 – Lo spot realizzato dal Comune di Vieste invita il pubblico a scoprire di persona gli scorci più incantevoli della perla del Gargano è stato trasmesso in questi giorni sulla RAI.

Quasi impossibile averlo perso: la natura, le spiagge e il monumentale Pizzomunno, roccioso eroe già protagonista di migliaia di scatti e di una dolcissima canzone di Max Gazzè sono trasmessi nelle ore di maggior afflusso del pubblico sulla rete ammiraglia RAI. La proposta TV presentata dalla Rai Pubblicità spa, per il periodo 19 Marzo – 8 Aprile 2023, è in grado di sviluppare ben 97 milioni di contatti per 167 spot da 30 e 20 secondi e una percentuale di prime time (ore 20:00 – 24:00) del 46%. Costo totale dell’operazione è pari a 378.200 euro. Alla base una promessa semplice e immediata, un piccolo grande racconto di una delle località simbolo del turismo pugliese.