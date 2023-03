La Fiera dell’agricoltura di Foggia torna con la 73ma edizione

StatoQuotidiano, 27 marzo 2023. Aprirà i battenti a Foggia dal 29 aprile al 1° maggio la 73ma fiera internazionale dell’agricoltura e della zootecnia L’ente rilancia i motivi della partecipazione in una “terra dei produttori con la maggiore estensione di terreni dedicati alla coltivazione di tutta Italia e- aggiunge- perché quest’anno puntiamo su innovazione e agricoltura di precisione 4.0”.

È stata inoltre deliberata una riduzione dei costi di partecipazione e delle offerte a pacchetto con metrature prestabilite. Fra gli eventi inclusi, il Salone dell’acqua e dell’irrigazione, quello della vite, del vino e dell’olio dop. Si parlerà inoltre di “Contadini mediterranei” a proposito di buone prassi in agricoltura, pesca e allevamento. Non mancherà il tema della transumanza, fra esperienze antiche e turismi nuovi. Con ‘Fattoria Italia’ il focus è su innovazione e ricerca della qualità in Agricoltura. Spazio alle masserie didattiche e alla Terra sociale, il salone dedicato agli operatori sociali.

Nemmeno quest’anno sarà pronta la piazza principale su cui, una volta, si apriva il monumentale ingresso di corso del Mezzogiorno. Lavori interminabili cominciati nel 2015, com’è noto, sarebbero a un punto di svolta. Per un investimento complessivo di euro 17.250.000, proseguiranno i lavori per la creazione di una piazza sotto la quale verrà realizzato un parcheggio interrato multipiano da circa 800 posti.

Inoltre, demoliti i vecchi edifici, ne verrà edificato uno nuovo per la direzione, gli uffici e le biglietterie. La fine dei lavori – ha fatto sapere la Regione Puglia che ha rinnovato con il Mit l’accordo di programma scaduto nel 2022- è prevista per dicembre 2025.