Antico Rito della Settimana Santa. "I Sebboleche" - I Sepolcri

Ora non più. Se non fosse la tenera religiosità del pio devoto, Michele Nenna, a mantenere ancora viva con passione, sacrifici e dedizione, l'antico rito de " i Sebboleche". Ma fino ai primi Anni Sessanta, come da antica tradizione, si allestivano anche nelle misere abitazioni di quella Manfredonia delle antiche cartoline, imbiancata dalla calce viva delle calcare. Quella Manfredonia, che vedeva da poco sbollire le goliardiche e inebrianti nottate del pazzo Carnevale Sipontino, trascorso nelle socie dalle volte ultracolorate con festoni ondeggianti fra miriadi di stelle filanti.

La Manfredonia, che lasciava di botto le frenetiche e pirotecniche tarantelle e le travolgenti quadriglie comandate alla ” francese”; quella Manfredonia, che viveva beatamente l’ultimo sussulto del Martedì grasso, consumando il pranzo consolatorio “u cunzule de Ze Peppe” nelle campagne; quella Manfredonia, dai saturnali beffeggianti, si faceva pudica, penitente con il Mercoledì delle Ceneri. Il canto proverbiale dei Sipontini cedeva il posto alla compunzione. Il silenzio calava sovrano nei cuori e nelle menti.

La contrizione si disegnava solenne col cospargimento delle Sacre Ceneri fra i capelli dei penitenti con il pensiero alla Passione di Gesù Cristo, Nostro Signore, e al mesto monito del ” Memento, homo”, che scorreva e si diffondeva, riportando gli animi al raccoglimento mistico, con l’abbandono del gaudente e dell’effimero. I cieli prendevano a velarsi del grigio stanco.

Si nascondevano in panni scuri le chitarre, appese ai muri. Mute diventavano quelle, così coperte dal Mercoledì delle Ceneri, onde evitare che qualche insetto, volante attorno alle sue corde molto tese, provocasse, col suo ronzio, vibrazioni inopportune, e turbassero e spezzassero così il sacro silenzio, che accompagnava i Sipontini verso i riti della Settimana Santa. Non solo, ma anche perché qualche mano incauta e distratta avrebbe potuto strimpellare qualche nota sacrilega, tal da costituire turbamento spirituale.

I comportamenti tendevano alla compunzione in vista dell’evento doloroso e del crudele martirio di Gesù Cristo, Nostro Signore, fino ad essere conficcato di chiodi sulla Croce.

Le pie donne sipontine partecipavano alle funzioni religiose, quelle che precedevano i santi riti della Settimana Santa. Intanto cominciavano a pensare all’allestimento dei Sepolcri. I ” Sebboleche” nei loro sottani. Trascorso il rito delle Ceneri, le pie donne prendevano a osservare i cieli notturni, per adocchiare la luna splendere crescente fra le stelle, e cogliere, allora, trepidanti, il momento propizio per porre, in piatti di alluminio o in quelli di terracotta smaltata, i chicchi di grani in alcuni, in altri lupini, e in altri cicerchie; in altri ancora con chicchi di diversa specie. Quelle, poi, li ricoprivano con panni inzuppati di acqua e li collocavano in luoghi bui, sotto il letto, o in altri siti scuri. Man mano che la faccia della luna si disegnava più rotonda e più splendente, i semi, ingrossandosi, germinavano, e i primi fili, nel giallino/verdolino, facevano tenero capolino. Alcuni piatti, come già detto, erano riempiti di semi diversi, e spesso si lasciavano germinare in legni inchiodati a forma di croci. Si sviluppavano i fili con la luna crescente nei recessi più bui dei sottani. E via via che si avvicinavano le tristi e bige giornate della Settimana Santa, le pie donne, come da antichissima tradizione, si adoperavano a raccogliere in prestito da parenti e vicini di casa tutto quanto mancava e occorreva per l’allestimento dei Sepolcri.

Si cacciavano fuori dalle campane di vetro, situate sui comò, le contrite Addolorate, dai fluenti riccioli neri, trapassate dalle spade lucent’argento, con i leggiadri volti sbiancanti, pietrificati dal dolore. Unica macchia candida, nel gran vestire luttuoso dell’Addolorata, il fazzoletto di pizzo bianco fra le sue candide, affusolate mani. Pietrificate pure le lacrime, scolpite dall’indicibile sofferenza per il Figlio, dileggiato, schiaffeggiato, lavato di sputi, con le sue sante carni solcate a sangue dalle sibilanti frustate dei suoi carnefici. Si cercavano le pietose Sante Veroniche ” i Sande Lavroneche”, vestite di nero e piangenti, che mostravano i sacri Volti di Gesù, impressi su candidi panni. Quel Santo Volto del Salvatore, rigato di sangue, di sputi e sudori, intrisi delle polveri della strada che tira al Calvario.

Esso Calvario, raffigurato da una croce, su cui sono fissati tutti i segni e gli strumenti della Passione. Ci vedevi attaccati l’amaro calice del Cristo angosciato al Getsemani, la frusta del flagellatore, i chiodi e il martello e le tenaglie, occorrenti per la crocifissione e la deposizione.

Non mancava la mano aperta ” u sckaffe” crudele, che ha schiaffeggiato il Cristo, e ancora il gallo, che, col suo canto angosciante, alle prime luci smorte di un sole asfittico, fece sciogliere Pietro in un pianto molto amaro, per aver rinnegato il Salvatore tre volte, in un atto di umana viltà; e poi il panno bianco della Veronica, e la spietata lancia che trafisse il costato di Cristo, con fuoriuscita di sangue e acqua, mentre gli Angeli dai riccioli scomposti inorridivano, disorientati e smarriti, con gli occhi inondati di lacrime perlacee, non sapendo più come dare conforto al Re dell’Universo, reietto, disprezzato e abbandonato da tutti.

Si liberavano dalle terse campane di vetro i Cristi legati alle colonne ” Gese Criste alla chelonne” per essere flagellati dalle frustate spellanti e piaganti, i Cristi che si facevano maschere del dolore patito, senza emettere gemiti. Si chiedeva in prestito il Cristo, coronato di spine, conficcate nel sacro capo sanguinante, con fra le mani, a mo’ di scettro reale, una lunga canna ” Gese Criste alla cannucce”, per essere deriso e schernito da tutti. E non mancava, nei Sepolcri allestiti nelle case, il Cristo dolente col capo semireclino, innalzato di croce fra quelle del buono e del cattivo ladrone ” u bune e u mele ladrone”, a creare commozioni e accendere speranze, che invadevano l’immaginario emotivo popolare. E le scene drammatiche del Cristo, che, dall’alto della croce, capo reclino grondante di sangue e sudore, a campeggiare i sepolcri; e ai suoi piedi sua Madre Maria, scolpita nell’agghiacciante grido di dolore, colle pie donne sotto il buio cielo, che diluviava, e la terra che tremava, sommuovendosi alle grida degli Angeli impietriti. Si tirava fuori dalle campane la Madonna, vestita di pizzo nero, che stringeva sul grembo, fra le sue amorose braccia, il Cristo morto ” Criste alla nece”, il suo dolce amato figlio Gesù, martoriato, flagellato, piagato e ridotto “a jacce e jome” (latino: Ecce homo = Ecco l’uomo) aperto di lancia, appena deposto dalla croce.

Il sentimento di commozione e di pena è scolpito nello sguardo sgomento della Madre Pietosa, chinata cogli occhi lucidi di pianto sul Sacro Corpo del Figlio esanime, nel grido straziante, echeggiante nel tetro cielo, squarciato da folgori fiammeggianti , nell’assordante deflagrazione del rimbombante tuono, in espansione terrificante. C’era nella Addolorata tutta la pietà e il dolore materno, i più grandi, i più indescrivibili, quando, a campane mute, le battole ” i trozzele” crepitavano ai cantoni e nelle vie.

Poi, così, si collocava nei Sepolcri ” i Sebboleche”, nei sottani, il Cristo senza vita ” Criste alla nece” (latino: nex necis= morte), col corpo abbandonato a giacere sul letto di dolore e di pianto, che trasudava da tutto lo straordinario sgomento nello scenario, allestito dalla profonda pietà popolare.

Tutti i Sepolcri, nelle scene e nelle immagini, si graduavano su più piani, adornati di candide tovaglie, intagliate e forate a mano con artistici ricami.

Due giudei in armi, a misura naturale, montavano la guardia ai Sepolcri, approntati nelle misere abitazioni, e visitati, dal Giovedì Santo, da schiere di donne pietose. I loro canti in dialetto echeggiavano angoscianti nelle strade e nei cortili fino a notte fonda, quando nel silenzio affliggente, mettevano brividi addosso e suscitavano pianto e smarrimento. Avevano iniziato, a mezzogiorno del giovedì il digiuno del cosiddetto “trapasso”, che si protraeva fino a mezzogiorno del Sabato Santo, quelle pie donne, che snocciolavano i loro canti lamentosi e strazianti, a diffondersi echeggianti per l’aria illune con le stelle in granaglie sospese, chissà dove.

I Sepolcri ” i Sebboleche” nei sottani, illuminati da fiochi lumini, erano vegliati dalle pie donne sipontine, che pregavano sottovoce, mentre si udivano in lamentosa lontananza i canti: ” Maria stava in camera e ben serrata”, e poi ” Mo ciaccoste u Venardi Sande”; e l’altro ancora, ” U zinghere, ca vu’ jesse maledette/ ne pute avi n’ore de regitte/ Cume a calandrelle a u sole”; e poi quello più straziante : ” Chiu corte e chiu fattizze i chiuve/ pe trapane’ a carne a tova gentile”.

Erano, questi, canti tristi e toccanti, che riempivano l’aria notturna, e si diffondevano struggenti attraverso la pietà dolorosa delle donne, quando esprimevano la loro profonda compassione e il loro pianto, più e come se ne fa con un proprio congiunto. Una pietà tutta umana, che si spargeva nel notturno angosciante del Giovedì Santo dei Sepolcri

nei sottani poco illuminati, vegliati dalle pie donne, avvolte in lunghi scialli neri. In lunghe vesti di pizzo, abbrunato al lutto, tramato di arabeschi dorati sovrimpressi, le tante Addolorate, baluginanti al tenue riverbero dei lumini ad olio, non erano sole. Brillavano i grani filiformi, tenuti dritti in cerchi di carta rossastra o azzurognola, con le pendule foglioline verdeggianti delle cicerchie e dei lupini in piatti di terracotta, germinati ai chiarori della luna crescente.

Vegliavano al Cristo Morto, prefigurando il Suo Gran Risveglio dal sonno della dura morte.

Lorenzo Prencipe

