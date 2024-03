FOGGIA – «Io ve l’avevo detto. L’ho spiegato a Giuseppe Conte chi fosse Michele Emiliano e che tipo di politica stesse attuando in Puglia, l’ho spiegato a Vito Crimi e anche a Luigi Di Maio, prima che lasciasse il M5S.

Ma niente, hanno preferito tutti andare a sbattere contro l’iceberg, per qualche poltrona in più», comincia così la nota diffusa sui social da Antonella Laricchia.

«Avete distrutto il M5S, avete distrutto le speranze di milioni di italiani e tradito gli elettori in Puglia, diventando vassalli senza peso politico del signore Emiliano.

Fate un passo indietro, raddrizzate le vostre schiene, con un sussulto di coraggio, tornate a essere paladini dei cittadini e non vassalli della cattiva politica, sia in Puglia che a Bari e perché no, in tutta Italia.

Io, ve l’avevo detto».