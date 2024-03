FOGGIA – Laura Bisetto è nata per la seconda volta quattro anni fa, quando ha iniziato il difficile cammino della transizione di genere, per potersi appropriare anche esteriormente del suo essere donna.

Nel 2020 ha intrapreso il percorso psicologico a Treviso, dove risiede e dove lavora come segretaria in un poliambulatorio convenzionato, e nel 2021 ha cominciato la terapia ormonale nel «Centro di riferimento regionale per l’incongruenza di genere e il cambio di sesso» interno all’Azienda ospedaliera di Padova.

Struttura che segue già 300 pazienti, fino alla chirurgia demolitiva, ma che per mancanza di chirurghi specialisti non riesce ancora a garantire l’anello finale, cioè la chirurgia ricostruttiva.

Da qui l’appello di Laura, 30 anni: «Oggi purtroppo solo gli ospedali pubblici di Firenze e Foggia eseguono questo tipo di intervento, ma in Italia ci sono 400 mila transgender e quindi le liste d’attesa sono lunghe, si parla di 18 mesi. Le richieste sono minimo 50 all’anno. Chiedo al governatore Luca Zaia, che aveva definito una scelta di civiltà l’apertura del

Il problema per i centri pubblici è la carenza di chirurghi specialisti.

«Lo so, me ne rendo conto, lavoro in un centro medico e parlo tutti i giorni con gli specialisti. Conosco le difficoltà della sanità pubblica, infatti la mia non è polemica, ma la richiesta che qualcosa cominci a muoversi. Se a Padova dovessero aprire la lista d’attesa per l’intervento, mi offrirei subito come cavia.

A Foggia sono in lista da febbraio, ma stanno operando adesso le ragazze che aspettano da giugno 2023.

Siamo 40. A Firenze di più, anche perché la pandemia da Covid-19 ha bloccato tutto e quindi in questo momento accedono all’intervento le pazienti in attesa dal 2019 e dal 2020».

L’intervento negli ospedali pubblici è passato dal Servizio Sanitario nazionale, si paga il ticket, ma se lei dovesse andare a Foggia ci sarebbero altri disagi.

«Sì, il post intervento richiede una settimana di ricovero, poi dovrei rimanere lì altri sette giorni a mie spese per i controlli.

Poi c’è il viaggio, inoltre dovrei prendere ferie dal lavoro, insomma, a Padova sarebbe tutto più semplice. Ci tengo a sottolineare che nessuno vuole togliere medici alle urgenze, ma non è da prendere alla leggera nemmeno questa esigenza. Ne va della vita di migliaia di persone».

Ha mai pensato di accorciare i tempi andando a farsi operare all’estero?

«Sì, ci ho pensato, però vivo sola ed è un costo che non posso permettermi: si va dai 14 mila dollari ai 20 mila.

La Thailandia organizza pacchetti comprensivi di viaggio, intervento in cliniche specializzate e soggiorno, anche per i parenti accompagnatori. Preferisco aspettare un anno e accedere al trattamento attraverso il Servizio sanitario nazionale».