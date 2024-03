Manfredonia. Furto, domenica scorsa 24 marzo, nel cimitero di Manfredonia. Due imponenti vasi di bronzo, “ciascuno del peso approssimativo di 100 kg”, sono stati misteriosamente sottratti dalla tomba di famiglia della signora Franca De Salvia, situata nell’area della Tomba San Matteo.

Questo furto ha lasciato perplessi in tanti. “Come è stato possibile compiere un simile atto senza l’ausilio di mezzi evidenti?”.

I vasi di bronzo, dal valore stimato di 6000 euro ciascuno, non solo rappresentavano un significativo investimento economico, ma erano anche carichi di un inestimabile valore affettivo per la famiglia De Salvia. La scomparsa di questi due monumentali manufatti ha provocato una profonda indignazione e tristezza tra i familiari.

Ciò che rende ancora più sorprendente questo furto è il modo in cui è stato perpetrato. Considerando le dimensioni e il peso dei vasi, emerge spontanea la domanda: come hanno fatto i ladri a portarli via senza l’impiego di mezzi adeguati? L’assenza di segni di danneggiamento o di mezzi di trasporto sul luogo del furto lascia intendere che i colpevoli abbiano pianificato e eseguito l’operazione con estrema astuzia e discrezione.