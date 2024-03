BARI – Alle elezioni europee “ci sarò. Voglio portare l’esperienza degli amministratori locali”. Lo ha detto a Brindisi il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, confermando la sua candidatura alle europee, anticipata ieri dalla segretaria del Pd, Elly Schlein.

“Mi voglio occupare – ha aggiunto Decaro – del Pnrr. Mi voglio occupare dei fondi di coesione, che sono i fondi europei che arrivano nei nostri Comuni, alle regioni del sud”. A Brindisi Decaro ha partecipato a un’iniziativa del Pd.

“Mi voglio occupare – ha proseguito Decaro – di tutte quelle questioni che sembrano lontane, ma in realtà non è così. Perché tutto quello che accade nel nostro condominio o nel cortile di casa viene deciso in Europa con le direttive.

Soprattutto tutto quello che poi i sindaci si ritrovano a gestire qualche mese o anno dopo nasce in Europa”.

Per Decaro è dunque utile “portare l’esperienza di un amministratore dove si decidono le questioni più importanti”.

Sull’annuncio della sua candidatura alle europee dato ieri dalla segretaria del Pd, Decaro ha spiegato “che ne parliamo già da tempo, ma non mi aspettavo un’indicazione già ieri. Però mi ha fatto piacere, certo”.