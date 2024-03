FOGGIA – Nella mozione del Consigliere Comunale Antonio De Sabato la Consulta della bicicletta, organismo consultivo, andrà ad affiancare l’Amministrazione nella definizione delle scelte che riguardano la mobilità pedonale e ciclabile.

Tra gli obiettivi della consulta – dichiara De Sabato- fornire all’Amministrazione Comunale pareri e sostegno alla realizzazione di indirizzi ed interventi sulla mobilità sostenibile, sostenere politiche per l’utilizzo della bicicletta e mezzi alternativi all’auto, costituire un punto di riferimento nella partecipazione cittadina e nella pianificazione di progetti a tutela degli utenti deboli della strada e della vivibilità dello spazio pubblico.

Con l’approvazione della Mozione da parte del Consiglio, si aprirebbe l’iter per la vera e propria costituzione dell’organismo attraverso la predisposizione di un Regolamento con una call che servirà a raccogliere le adesioni e che porterà alla formalizzazione ufficiale della Consulta .

In Due direzioni in particolare occorre concentrare gli sforzi: sul fronte delle infrastrutturazioni e sulla promozione di una nuova cultura di vivere la città a bici e piedi – commenta il Consigliere Comunale Antonio de sabato promotore della mozione – In quest’ottica la Consulta della Bicicletta può aiutare la città a fare un’ulteriore evoluzione in chiave sostenibile: l’obiettivo infatti è quello di rafforzare il confronto e il coinvolgimento già avviati in questi anni per far sì che Comune, associazioni, cittadini possano costruire insieme una città sempre più a portata di bici e pedoni, sempre più accessibile e sicura; una città in cui, per chi può, diventi routine lasciare l’auto in garage per gli spostamenti quotidiani.

“Foggia ha investito e tuttora continua ad investire nella mobilità sostenibile – aggiunge DE Sabato- tanti progetti possono crescere se si innesta il coinvolgimento attivo della comunità”.