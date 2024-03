Foggia. “La riapertura della tratta ferroviaria Foggia – Benevento già dall’8 aprile 2024, invece che dal 14 come precedentemente previsto, è un’ottima notizia per i territori interessati e, ancor più, per la numerosa utenza che utilizza il servizio e che, in queste settimane, ha dovuto patire un disagio notevole e condivisibile.

Ringrazio Rfi e tutti coloro che, giorno e notte, hanno lavorato per rendere questo risultato possibile.

Un ringraziamento anche al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che non ha mai abbassato l’attenzione sul dossier, seguendolo da vicino, al fine di rimettere in moto un pezzo cruciale delle infrastrutture ferroviarie del Mezzogiorno”. Così in una nota l’europarlamentare Lega – ID, membro della Commissione Trasporti Ue, Massimo Casanova.