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AGRICOLTURA TRINITAPOLI Agricoltura 4.0 a Trinitapoli, avviato un confronto tra amministrazione e tecnici

Si è svolto il 26 marzo presso il Municipio di Trinitapoli un incontro dedicato al tema del monitoraggio in agricoltura e allo sviluppo sostenibile del comparto locale

Agricoltura 4.0 a Trinitapoli, avviato un confronto tra amministrazione e tecnici

Agricoltura 4.0 a Trinitapoli, avviato un confronto tra amministrazione e tecnici

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Marzo 2026
BAT // Foggia //

Si è svolto il 26 marzo presso il Municipio di Trinitapoli un incontro dedicato al tema del monitoraggio in agricoltura e allo sviluppo sostenibile del comparto locale, con la partecipazione di amministratori e professionisti del settore.

Negli ultimi anni, il monitoraggio agricolo è diventato uno strumento centrale per migliorare la gestione delle colture e ridurre l’impatto ambientale, inserendosi in una visione più ampia di attenzione verso il settore primario. In questa direzione si distingue l’impegno del sindaco Francesco di Feo, promotore di politiche orientate alla tutela del territorio e al sostegno delle attività agricole.

Un ruolo rilevante è svolto anche dal consigliere delegato Gioacchino Cicinato, impegnato nella diffusione di tecnologie innovative e strumenti digitali, tra cui le stazioni di monitoraggio agrometeorologico, fondamentali per rendere le aziende agricole più efficienti e competitive.

All’incontro hanno preso parte anche tecnici ed esperti del settore, tra cui Giuseppe Marcellino e l’agronomo Vincenzo Degirolamo, responsabile delle stazioni meteo BASF per la Puglia, che hanno illustrato le potenzialità delle nuove tecnologie applicate all’agricoltura.

La collaborazione tra istituzioni, imprese e professionisti rappresenta un elemento chiave per lo sviluppo dell’Agricoltura 4.0, con l’obiettivo di coniugare innovazione e tradizione, migliorare la qualità delle produzioni e favorire una crescita sostenibile del territorio.

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