Edizione n° 6018

BALLON D'ESSAI

MEDICINA TAR // Medicina, il Tar conferma il semestre filtro: bocciati i ricorsi degli studenti
26 Marzo 2026 - ore  08:37

CALEMBOUR

SEX WORKER // Sex worker, un anno dopo il codice ATECO: “Paghiamo, ma non siamo tutelate”
26 Marzo 2026 - ore  15:07

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Allarme epatite A, indagine su cozze contaminate mescolate a prodotti italiani

EPATITE A Allarme epatite A, indagine su cozze contaminate mescolate a prodotti italiani

Un aumento significativo dei casi di epatite A, partito dalla Campania e diffusosi anche nel basso Lazio, ha fatto scattare un’inchiesta della Procura di Napoli

Allarme epatite A, indagine su cozze contaminate mescolate a prodotti italiani

Cozze - Fonte Immagine: stylo24.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Marzo 2026
Attualità //

Un aumento significativo dei casi di epatite A, partito dalla Campania e diffusosi anche nel basso Lazio, ha fatto scattare un’inchiesta della Procura di Napoli. Al centro degli accertamenti c’è l’ipotesi che cozze contaminate provenienti dall’estero siano state mescolate con prodotti italiani, finendo poi sul mercato.

Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, nel solo mese di marzo si sono registrati 160 casi, di cui 110 in Campania, segnando un incremento che ha acceso l’attenzione delle autorità sanitarie.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha invitato alla prudenza sottolineando che è fondamentale evitare il consumo di frutti di mare crudi, mentre i prodotti cotti restano sicuri. Ha inoltre evidenziato come le verifiche siano complesse, considerando che la filiera del pescato coinvolge anche prodotti provenienti da altre aree e dall’estero.

Nel Lazio, il presidente Francesco Rocca ha rassicurato che la situazione è sotto controllo, pur ribadendo la necessità di monitorare attentamente i lotti. Un caso isolato è stato segnalato anche in Toscana, dove sono state attivate misure preventive e raccomandazioni vaccinali in ambito scolastico.

Sul fronte investigativo, i carabinieri del NAS stanno conducendo controlli capillari lungo tutta la filiera alimentare, con sequestri e campionamenti. Negli ultimi giorni sono stati ritirati circa 50 chili di prodotti sospetti. Tra le piste seguite, anche quella di eventuali contaminazioni dovute a scarichi fognari in mare, soprattutto lungo il litorale campano.

Per ridurre il rischio di contagio, gli esperti raccomandano rigorose norme igieniche, come il lavaggio frequente delle mani, la pulizia accurata di frutta e verdura e soprattutto la completa cottura degli alimenti. Resta inoltre disponibile il vaccino contro l’epatite A, consigliato per categorie a rischio, viaggiatori e contatti stretti di persone infette, da effettuare preferibilmente entro 15 giorni dall’esposizione.

Lo riporta today.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Amare la bellezza non vuol dire non saperle resistere.” Suzanne Collins

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO