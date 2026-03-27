Allarme epatite A, indagine su cozze contaminate mescolate a prodotti italiani

Un aumento significativo dei casi di epatite A, partito dalla Campania e diffusosi anche nel basso Lazio, ha fatto scattare un’inchiesta della Procura di Napoli. Al centro degli accertamenti c’è l’ipotesi che cozze contaminate provenienti dall’estero siano state mescolate con prodotti italiani, finendo poi sul mercato.

Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, nel solo mese di marzo si sono registrati 160 casi, di cui 110 in Campania, segnando un incremento che ha acceso l’attenzione delle autorità sanitarie.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha invitato alla prudenza sottolineando che è fondamentale evitare il consumo di frutti di mare crudi, mentre i prodotti cotti restano sicuri. Ha inoltre evidenziato come le verifiche siano complesse, considerando che la filiera del pescato coinvolge anche prodotti provenienti da altre aree e dall’estero.

Nel Lazio, il presidente Francesco Rocca ha rassicurato che la situazione è sotto controllo, pur ribadendo la necessità di monitorare attentamente i lotti. Un caso isolato è stato segnalato anche in Toscana, dove sono state attivate misure preventive e raccomandazioni vaccinali in ambito scolastico.

Sul fronte investigativo, i carabinieri del NAS stanno conducendo controlli capillari lungo tutta la filiera alimentare, con sequestri e campionamenti. Negli ultimi giorni sono stati ritirati circa 50 chili di prodotti sospetti. Tra le piste seguite, anche quella di eventuali contaminazioni dovute a scarichi fognari in mare, soprattutto lungo il litorale campano.

Per ridurre il rischio di contagio, gli esperti raccomandano rigorose norme igieniche, come il lavaggio frequente delle mani, la pulizia accurata di frutta e verdura e soprattutto la completa cottura degli alimenti. Resta inoltre disponibile il vaccino contro l’epatite A, consigliato per categorie a rischio, viaggiatori e contatti stretti di persone infette, da effettuare preferibilmente entro 15 giorni dall’esposizione.

Lo riporta today.it.