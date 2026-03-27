FOGGIA – Diciotto incarichi a tempo determinato per infermieri da destinare alle strutture sanitarie territoriali del Gargano. È quanto prevede l’avviso di interpello urgente pubblicato dall’Asl Foggia per far fronte alle carenze di organico e garantire la continuità dei Livelli essenziali di assistenza nelle sedi di Vieste, Vico del Gargano e Peschici.

Nel dettaglio, i professionisti selezionati saranno impiegati nell’ospedale di comunità di Vieste, nell’ospedale di comunità di Vico del Gargano e nella casa di comunità Spoke di Peschici. Si tratta di strutture considerate strategiche per l’assistenza territoriale in un’area, quella garganica, che da tempo fa i conti con difficoltà legate alla disponibilità di personale sanitario e alla necessità di assicurare servizi costanti e capillari ai cittadini.

L’iniziativa dell’azienda sanitaria nasce, infatti, dall’esigenza di coprire temporaneamente posti resisi scoperti a causa dell’assenza di personale avente diritto alla conservazione del posto. Una situazione che ha imposto un intervento rapido per evitare rallentamenti o criticità nell’erogazione dei servizi assistenziali, soprattutto in presìdi che svolgono una funzione essenziale per la presa in carico dei pazienti sul territorio.

L’avviso riguarda il profilo professionale di infermiere, inquadrato nell’Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, e punta a reperire in tempi brevi 18 unità. Non si tratta, però, di una selezione aperta indistintamente a tutti gli interessati. L’interpello è riservato esclusivamente ai candidati già inseriti nella graduatoria approvata con la deliberazione numero 1302 del 10 settembre 2025, relativa all’avviso pubblico per soli titoli bandito nel 2024.

Proprio questo è uno degli aspetti centrali del provvedimento: l’Asl Foggia ha scelto di attingere da una graduatoria già esistente, accelerando così i tempi necessari per il conferimento degli incarichi. In sostanza, potranno manifestare interesse soltanto coloro che risultano già utilmente collocati in quell’elenco. Tutte le eventuali domande provenienti da soggetti non compresi nella graduatoria saranno escluse e archiviate d’ufficio, senza ulteriori valutazioni.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: assicurare la continuità assistenziale nelle strutture del Gargano e rispondere in maniera tempestiva ai bisogni sanitari del territorio. In una fase in cui la sanità territoriale è chiamata a rafforzarsi, soprattutto nelle aree più periferiche e complesse dal punto di vista logistico, la disponibilità di personale infermieristico rappresenta un tassello decisivo per il funzionamento dei servizi.

Non è un caso che gli incarichi riguardino presìdi come gli ospedali di comunità e le case di comunità, cioè strutture pensate per avvicinare l’assistenza ai cittadini, alleggerire la pressione sugli ospedali tradizionali e costruire percorsi di cura più integrati. In questo quadro, la presenza di infermieri assume un ruolo fondamentale sia nella gestione ordinaria dei pazienti sia nel raccordo con gli altri servizi sanitari e sociosanitari.

Per il Gargano, dunque, l’avviso rappresenta una risposta concreta a una necessità immediata. Resta adesso da vedere in quanti, tra gli aventi diritto inseriti in graduatoria, aderiranno all’interpello e in quali tempi l’Asl riuscirà a completare le assegnazioni. La priorità, al momento, resta quella di non lasciare scoperte strutture che, soprattutto nei centri più distanti dai grandi poli ospedalieri, costituiscono un presidio indispensabile per la popolazione.

L’azienda sanitaria, con questa procedura urgente, prova quindi a tamponare una carenza che rischierebbe di incidere direttamente sulla qualità e sulla continuità dell’assistenza. Un passaggio che conferma, ancora una volta, quanto il tema del personale resti centrale per la tenuta del sistema sanitario locale, in particolare nelle zone dove garantire servizi efficienti è più complesso ma non meno necessario.