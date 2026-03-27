Domenica 29 marzo 2026, a partire dalle ore 19:00, Cerignola vivrà la Passio Christi, una delle manifestazioni religiose e culturali più attese della città, con oltre 200 figuranti impegnati nella rievocazione della Passione di Cristo. L’evento sarà trasmesso in televisione in occasione del Venerdì Santo, 3 aprile, sui canali Padre Pio TV e Tele Dehon, garantendo una copertura nazionale.

L’iniziativa, promossa da don Ignazio Pedone, parroco della chiesa B.V.M. del Buon Consiglio, e sostenuta dall’Amministrazione comunale, coinvolge parrocchie, scuole, associazioni e compagnie teatrali locali, tra cui il Circolo Oratorio Don Carlo Acutis, l’associazione Clownterapia, le compagnie “I commedianti” e “I Furbanti” e gli Sbandieratori di Lucera. La sicurezza sarà assicurata da Polizia di Stato e Misericordia di Orta Nova.

La rievocazione si articolerà in tre fasi principali, percorrendo luoghi simbolici della città e fondendo spiritualità, storia e partecipazione collettiva. Si partirà dalla parrocchia della B.V.M. del Buon Consiglio verso Piazza Duomo, con scene come l’Ultima Cena, l’Orto degli Ulivi, i processi davanti al Sinedrio e Pilato e la flagellazione. La Via Crucis attraverserà i vicoli della Terra Vecchia, accompagnando il pubblico in un percorso intenso e emozionante. Il culmine sarà al Piano delle Fosse granarie, con la rappresentazione della crocefissione, deposizione e resurrezione, valorizzando la grandiosità naturale della location.

Tra gli obiettivi principali dell’evento vi sono il rafforzamento del senso di comunità, il coinvolgimento attivo dei cittadini, la valorizzazione dei luoghi storici di Cerignola e la promozione di un momento di introspezione collettiva e partecipazione condivisa.

“Abbiamo aderito con convinzione perché la Passio Christi è un’occasione straordinaria per valorizzare la nostra identità culturale e religiosa. Non è solo una rievocazione, ma un momento di unione per tutta la comunità, capace di coinvolgere cittadini, associazioni e istituzioni”, ha dichiarato il Sindaco Francesco Bonito.