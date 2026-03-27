Cinque nuove antenne a Manfredonia: il piano INWIT per il 5G

Cinque nuovi impianti, distribuiti tra centro urbano, porto e periferie. È il piano di sviluppo presentato da INWIT, il principale operatore italiano di infrastrutture per telecomunicazioni, per il potenziamento della rete mobile a Manfredonia nel 2026. Il documento, trasmesso al Comune per la pubblicazione all’albo pretorio, rientra negli obblighi previsti dalla normativa regionale e rappresenta una fotografia della strategia di espansione delle reti, con particolare attenzione alle tecnologie di nuova generazione come il 5G.

Le aree individuate per le nuove installazioni sono cinque: viale dei Bizantini, via Gargano, zona porto, area industriale e Siponto. Si tratta di punti strategici, scelti per garantire una copertura più capillare e rispondere alla crescente domanda di connettività.

INWIT, nata dall’integrazione delle infrastrutture di Telecom Italia e Vodafone, gestisce oggi una rete diffusa di torri su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è quello di supportare gli operatori telefonici e migliorare la qualità del servizio, anche in vista dello sviluppo digitale e dei servizi avanzati.

Il piano presentato ha valore programmatorio: le coordinate indicate rappresentano centri di aree di ricerca e potrebbero subire variazioni nella fase esecutiva. Inoltre, gli impianti potranno essere aggiornati tecnologicamente nel tempo o spostati per esigenze contrattuali.

L’intervento si inserisce nel più ampio progetto “Italia 5G”, che mira a portare connessioni ad alta velocità anche nelle aree meno servite, superando il digital divide. Ma, come spesso accade, il tema delle antenne divide l’opinione pubblica: da un lato la necessità di infrastrutture moderne, dall’altro le preoccupazioni dei cittadini per l’impatto ambientale e sanitario. Il piano INWIT segna dunque un nuovo capitolo nello sviluppo tecnologico della città: più connessione, più servizi, ma anche nuove domande sul futuro del territorio.

A cura di Michele Solatia.