Foggia, al CPIA incontro su legalità e diritti

A Foggia prende forma un’iniziativa dedicata alla promozione di eguaglianza, legalità e diritti, con l’obiettivo di formare cittadini più consapevoli e responsabili. L’appuntamento, in programma il 1° aprile presso il CPIA 1 “David Maria Sassoli”, nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Giovanni Panunzio e il centro per l’istruzione degli adulti.

L’incontro è rivolto agli studenti e si propone come un momento di forte valore educativo, pensato per stimolare una riflessione sui principi fondamentali che regolano la convivenza civile. Le regole vengono presentate non come un limite, ma come un patrimonio condiviso, essenziale per costruire una società più giusta e solidale.

Nel corso dell’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi con rappresentanti delle istituzioni, esperti e protagonisti dell’impegno civile, affrontando temi come la responsabilità individuale, la partecipazione attiva e il contrasto alla criminalità.

Ad aprire i lavori sarà la dirigente scolastica Antonia Cavallone, seguita dagli interventi di Antonio Russo, Giulio De Santis, Simona Mendolicchio, Stefano Corsi, Giovanna Belluna Panunzio e Dimitri Cavallaro Lioi, figure impegnate a vario titolo nella diffusione della cultura della legalità.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di educazione civica e sociale, volto a rafforzare nei giovani il rispetto delle regole democratiche e dei diritti della persona. Un messaggio che richiama l’eredità morale di Giovanni Panunzio, simbolo di coraggio, giustizia e libertà.

L’evento conferma l’impegno dell’associazione promotrice nel creare occasioni di confronto e crescita, nella convinzione che la cultura della legalità sia uno strumento fondamentale per costruire una comunità più inclusiva e responsabile.