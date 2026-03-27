Foggia, carta d’identità a domicilio: servizio esteso alle strutture socio-sanitarie

Il Comune di Foggia amplia i servizi di prossimità, estendendo il rilascio e rinnovo della carta d’identità a domicilio anche agli ospiti delle strutture socio-sanitarie presenti sul territorio. L’iniziativa riguarda i cittadini con ridotta mobilità o impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, inclusi gli ospiti di RSSA, RSA e strutture sanitarie di lungodegenza.

La sindaca Maria Aida Episcopo sottolinea che l’obiettivo è garantire accesso uniforme ai servizi anagrafici, rimuovendo ostacoli legati alla mobilità e alle condizioni personali, rafforzando così equità e inclusione nell’erogazione dei servizi pubblici.

Il servizio è destinato in particolare a chi possiede documenti in scadenza o ancora in formato cartaceo, che perderanno validità dal 3 agosto 2026 in applicazione del Regolamento UE n. 1157/2019. La modalità operativa, già sperimentata con successo in alcune strutture, sarà implementata con una fase pilota presso “Villa Lo Re”, prevedendo finestre dedicate per gli ospiti trasportabili.

L’assessora al Personale Daniela Patano evidenzia come l’estensione del servizio rafforzi la vicinanza dell’amministrazione alle persone anziane e fragili, introducendo procedure flessibili, tempi certi e coordinamento con le strutture territoriali, semplificando le pratiche per le famiglie.

L’Amministrazione intende estendere progressivamente il servizio ad altre strutture disponibili, fornendo indicazioni operative per la presentazione della documentazione presso l’Ufficio Anagrafe e il supporto dei familiari degli utenti.