FOGGIA – Un grido di amarezza, ma anche una richiesta di maggiore trasparenza, controllo e giustizia. È questo il contenuto della riflessione inviata alla redazione da un cittadino foggiano, lavoratore del trasporto pubblico locale, che affida a una lunga lettera il proprio malessere nei confronti della situazione amministrativa e istituzionale della città.

Il punto di partenza è la recente notizia dell’istituzione della Consulta per il verde a Foggia, letta però dall’autore non come segnale sufficiente di cambiamento, ma come episodio che si inserisce in un quadro cittadino ritenuto ancora profondamente segnato da opacità, inefficienze e pratiche che, a suo dire, si trascinano da anni, “di padre in figlio, da amministratore ad amministratore”.

Nel suo intervento, il cittadino richiama l’attenzione su alcuni temi che da tempo animano il dibattito pubblico locale: dal funzionamento delle società partecipate, rispetto alle quali lamenta una gestione considerata troppo autonoma rispetto al necessario “controllo analogo” del Comune, fino alla vicenda della ex casa popolare dell’assessore alle Partecipate Davide Emanuele, che viene indicata come simbolo di una distanza tra istituzioni e bisogni reali di chi vive condizioni economiche difficili.

La riflessione si allarga poi al rapporto con la Procura, con la magistratura e più in generale con il sistema dei controlli sul territorio. Secondo il firmatario, in una realtà complessa come quella foggiana servirebbe un’azione più incisiva e capillare da parte degli organi competenti, soprattutto a fronte delle segnalazioni e delle denunce che emergono anche attraverso la stampa locale. Da qui nasce una critica netta verso un sistema percepito come non sempre capace di dare risposte tempestive e adeguate ai cittadini.

Particolarmente forte è il passaggio in cui l’autore mette in discussione, sul piano morale e civico, il senso di appartenenza alla comunità, affermando di non riconoscersi più in una città che giudica poco trasparente e non sufficientemente attenta alla legalità sostanziale, oltre che formale. Il riferimento è anche al principio, scolpito nei tribunali, secondo cui “la legge è uguale per tutti”, un’affermazione che il cittadino dice di faticare a sentire realmente corrispondente alla vita quotidiana.

Tra i punti più significativi della lettera vi è anche una proposta provocatoria ma politicamente chiara: consentire ai cittadini di presentare denunce a qualsiasi Procura della Repubblica sul territorio nazionale, e non esclusivamente a quella territorialmente competente. Un’idea che nasce dalla convinzione che il cittadino dovrebbe poter scegliere l’ufficio giudiziario ritenuto più attento ed efficace, analogamente a quanto avviene nella scelta di altri professionisti. A questa si aggiunge la suggestione di istituire una sorta di “Procura del Popolo Sovrano”, intesa come organismo rappresentativo dei cittadini, con funzione di vigilanza civica sulle opacità della vita pubblica e con la capacità di sollecitare interventi da parte delle autorità competenti.

Nella parte finale, il tono della lettera si fa ancora più personale. L’autore si presenta come un conducente del trasporto pubblico locale, sottolineando di svolgere con onestà, passione e senso del dovere il proprio lavoro, consapevole che il suo stipendio deriva, indirettamente, dalle tasse dei concittadini. Proprio da questa posizione, osserva con ulteriore amarezza come da anni non venga garantito un servizio di trasporto pubblico ritenuto all’altezza di una città capoluogo di provincia.

Più che una semplice denuncia, quella del cittadino appare come una presa di distanza civile e morale da un sistema che egli considera inefficiente e incapace di tutelare pienamente la comunità sana e laboriosa della città. Una voce dura, certamente, ma che riporta al centro del dibattito pubblico questioni cruciali come la fiducia nelle istituzioni, la trasparenza amministrativa, l’efficacia dei controlli e il rapporto tra cittadini e giustizia.

A cura di Michele Solatia.