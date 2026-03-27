Foggia, maxi furto da 15 milioni: arresto-bis per il “Lupin” Olinto Bonalumi

Clamoroso sviluppo nel caso del maxi furto da 15 milioni di euro nel caveau del Banco di Napoli di piazza Puglia a Foggia. La Procura Generale di Bari ha emesso quattro ordini di carcerazione, eseguendo l’arresto-bis per Olinto Bonalumi, noto come il “Lupin di Foggia” per la sua abilità nell’organizzare colpi milionari, e altri tre condannati in via definitiva per il furto avvenuto tra il 9 e l’11 marzo 2012.

Nel corso di tre giorni, i ladri disattivarono i sistemi d’allarme e scassinarono 165 cassette di sicurezza su 500, rubando anche il video del colpo senza lasciare segni di scasso. Bonalumi, condannato a 13 anni, vede ora lievitare la pena complessiva a 26 anni grazie ad altre condanne pregresse. Il 67enne era stato catturato a gennaio 2025 dopo quasi quattro anni di latitanza ed era inserito nell’elenco dei ricercati più pericolosi d’Italia.

Tra gli altri arrestati ci sono due ex guardie giurate, Domenico Di Sapio (47 anni) e Gennaro Rendine (45 anni), condannati a 6 anni ciascuno, mentre resta latitante Federico De Matteis, 37 anni, condannato a 8 anni e considerato il braccio destro di Bonalumi. Tra i condannati figura anche Patrizia Di Biase, 64 anni e moglie di Bonalumi, accusata di aver riciclato parte del bottino; grazie alla riduzione della pena da 5 a 4 anni, potrà evitare la detenzione e richiedere misure alternative come l’affidamento ai servizi sociali.

Lo riporta telesveva.it.