Si è chiusa la prima fase della procedura di gara per l’affidamento dell’accordo quadro biennale per la manutenzione del verde pubblico, con possibilità di proroga per altri due anni. L’intervento, suddiviso in quattro lotti funzionali, rappresenta un passaggio strategico per migliorare la gestione degli spazi verdi cittadini.

Dalla seduta pubblica svolta presso la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia, su 19 operatori partecipanti, sono risultati primi classificati: ECOGARDEN Società Cooperativa per il Lotto A (area Nord/Ovest e Sud-Ovest), BITELLA S.R.L. per il Lotto B (area Nord-Est), “Tre Fiammelle” Società Cooperativa per il Lotto C (area Sud-Est) e CENTRO GARDEN S.R.L. per il Lotto D (borgate e aree extraurbane).

L’importo complessivo supera gli 8 milioni di euro, a conferma della rilevanza dell’intervento per il decoro urbano, la sicurezza e la qualità degli spazi pubblici. Le proposte di aggiudicazione saranno ora sottoposte alle verifiche previste dalla normativa prima dell’affidamento definitivo.

La sindaca Maria Aida Episcopo e l’assessora all’Ambiente Lucia Aprile sottolineano come questo risultato rappresenti un passo decisivo verso una gestione più efficiente e continuativa del verde urbano, con l’obiettivo di garantire interventi puntuali su tutto il territorio, dalle aree centrali alle periferie.

L’Amministrazione evidenzia inoltre di aver costruito una procedura trasparente e capace di attrarre operatori qualificati, ribadendo che la manutenzione del verde non è solo un tema estetico, ma riguarda direttamente la vivibilità, la sicurezza e il benessere dei cittadini. Il monitoraggio delle fasi successive sarà costante, per assicurare standard elevati e risposte concrete alle esigenze della comunità.