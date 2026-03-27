ROMA, 27 marzo 2026 – La sconfitta al referendum sulla giustizia ha aperto una fase di forte instabilità all’interno del centrodestra, ma è soprattutto in Forza Italia che si registrano i movimenti più significativi. Le dimissioni del capogruppo al Senato Maurizio Gasparri rappresentano l’episodio più evidente di una crisi che affonda le radici in dinamiche interne già da tempo presenti nel partito e nel peso esercitato dalla famiglia Berlusconi.

Il risultato referendario, che ha affossato una riforma storicamente sostenuta da Forza Italia, ha infatti acuito tensioni latenti. La consultazione aveva visto un’esposizione diretta anche di Marina Berlusconi, che si era schierata apertamente per il Sì. La delusione per l’esito ha contribuito a rafforzare il malcontento verso la gestione del partito da parte del segretario nazionale Antonio Tajani.

Le dimissioni di Gasparri non sarebbero state del tutto spontanee. A sollecitarle è stata una lettera firmata da 14 dei 20 senatori del gruppo, tra cui anche due ministri: Maria Elisabetta Alberti Casellati e Paolo Zangrillo. Un’iniziativa che, secondo diverse ricostruzioni, sarebbe stata favorita anche da contatti diretti con la famiglia Berlusconi, che continua a finanziare il partito mantenendo un’influenza determinante sulle sue scelte.

Al posto di Gasparri è stata nominata Stefania Craxi, mentre allo stesso Gasparri è stata affidata la presidenza della commissione Esteri del Senato. Un avvicendamento che segna un tentativo di riequilibrio interno, ma che non esaurisce le tensioni.

Al centro delle critiche c’è la linea di Tajani, accusato di aver concentrato il potere decisionale in una cerchia ristretta di collaboratori, in gran parte legati ai territori romani e lontani dalla tradizione milanese del partito. Questo gruppo – definito da alcune ricostruzioni giornalistiche come il “cerchio della porchetta magica” – include figure di primo piano come Paolo Barelli, Raffaele Nevi, Alessandro Battilocchio, Francesco Battistoni e lo stesso Gasparri.

Già nei mesi scorsi Piersilvio Berlusconi aveva espresso pubblicamente perplessità sulla classe dirigente del partito, sottolineando la necessità di rinnovamento e criticando una leadership percepita come chiusa e autoreferenziale.

Tra i promotori del cambiamento si segnalano anche esponenti interni come Claudio Lotito, che avrebbe avviato la raccolta di firme per chiedere le dimissioni di Gasparri, oltre a parlamentari come Licia Ronzulli, Alessandro Cattaneo e Giorgio Mulè, da tempo critici verso l’attuale gestione.

Sul piano politico pesa inoltre il sospetto, diffuso in alcune correnti del partito, che Gasparri abbia mantenuto una linea troppo accomodante nei confronti di Fratelli d’Italia, partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un elemento che ha contribuito ad alimentare le frizioni interne.

Tajani, almeno per ora, ha preso atto della situazione accettando le dimissioni di Gasparri e formalizzando la nomina di Craxi. Tuttavia, secondo fonti politiche, il segretario non sarebbe disposto a concedere ulteriori cambiamenti con la stessa facilità, in particolare per quanto riguarda la posizione di Barelli, su cui iniziano a circolare ipotesi di un possibile passo indietro.

Il quadro che emerge è quello di un partito attraversato da tensioni profonde, in cui le dinamiche interne si intrecciano con l’influenza, tutt’altro che marginale, della famiglia del fondatore. Una fase delicata che potrebbe ridefinire gli equilibri di Forza Italia nei prossimi mesi. Lo riporta Il Post.