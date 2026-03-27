FOGGIA – Prende forma il futuro dell’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia con l’avvio del progetto “Breath”, un intervento di riqualificazione edilizia e rilancio strategico che punta a trasformare lo scalo in un nodo chiave per i collegamenti tra Italia, Grecia e Balcani.

È stato infatti appaltato il primo livello di progettazione, che riguarda in particolare la riqualificazione dell’hangar airside e dell’edificio 54 situato nel Villaggio Azzurro. Un passaggio concreto che segna l’inizio operativo di un’iniziativa inserita nel programma europeo Interreg Grecia-Italia, finanziata con fondi comunitari.

Il progetto “Breath” prevede interventi mirati al recupero e alla valorizzazione di strutture esistenti, con l’obiettivo di rendere il Gino Lisa più moderno, efficiente e competitivo. La riqualificazione dell’hangar e dell’edificio 54 rappresenta un tassello fondamentale per potenziare le infrastrutture a servizio dello scalo. Gli interventi non si limiteranno alla semplice ristrutturazione, ma punteranno a una riconversione funzionale degli spazi, in linea con le nuove esigenze del traffico aereo e della logistica aeroportuale.

Strategia internazionale

L’ambizione del progetto va oltre il contesto locale. “Breath” nasce infatti con una visione internazionale: rafforzare il ruolo dell’aeroporto di Foggia come hub strategico nel corridoio adriatico-ionico, facilitando i collegamenti con la Grecia e i Paesi balcanici.

In quest’ottica, lo scalo foggiano potrebbe diventare un punto di riferimento per il trasporto passeggeri e merci, contribuendo allo sviluppo economico del territorio e alla sua integrazione nei flussi europei.

Fondi europei e cooperazione

Il progetto rientra nel Programma Interreg Grecia-Italia, che promuove la cooperazione transfrontaliera tra i due Paesi. I finanziamenti europei rappresentano una leva fondamentale per sostenere interventi di innovazione e sviluppo infrastrutturale.

“Breath” si inserisce così in un più ampio quadro di iniziative volte a migliorare la connettività e la sostenibilità del sistema dei trasporti nel Mediterraneo. Con l’avvio della progettazione, si apre una fase decisiva per il futuro del Gino Lisa. I prossimi step riguarderanno lo sviluppo dei livelli successivi del progetto e l’avvio dei lavori. L’obiettivo è chiaro: trasformare l’aeroporto di Foggia in una porta strategica verso l’Europa orientale, capace di attrarre investimenti, aumentare i flussi turistici e rafforzare il tessuto economico locale.

Lo riporta foggiatoday.it.