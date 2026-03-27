FOGGIA – Prende forma il futuro dell’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia con l’avvio del progetto “Breath”, un intervento di riqualificazione edilizia e rilancio strategico che punta a trasformare lo scalo in un nodo chiave per i collegamenti tra Italia, Grecia e Balcani.
È stato infatti appaltato il primo livello di progettazione, che riguarda in particolare la riqualificazione dell’hangar airside e dell’edificio 54 situato nel Villaggio Azzurro. Un passaggio concreto che segna l’inizio operativo di un’iniziativa inserita nel programma europeo Interreg Grecia-Italia, finanziata con fondi comunitari.
Il progetto “Breath” prevede interventi mirati al recupero e alla valorizzazione di strutture esistenti, con l’obiettivo di rendere il Gino Lisa più moderno, efficiente e competitivo. La riqualificazione dell’hangar e dell’edificio 54 rappresenta un tassello fondamentale per potenziare le infrastrutture a servizio dello scalo. Gli interventi non si limiteranno alla semplice ristrutturazione, ma punteranno a una riconversione funzionale degli spazi, in linea con le nuove esigenze del traffico aereo e della logistica aeroportuale.
Strategia internazionale
L’ambizione del progetto va oltre il contesto locale. “Breath” nasce infatti con una visione internazionale: rafforzare il ruolo dell’aeroporto di Foggia come hub strategico nel corridoio adriatico-ionico, facilitando i collegamenti con la Grecia e i Paesi balcanici.
In quest’ottica, lo scalo foggiano potrebbe diventare un punto di riferimento per il trasporto passeggeri e merci, contribuendo allo sviluppo economico del territorio e alla sua integrazione nei flussi europei.
Fondi europei e cooperazione
Il progetto rientra nel Programma Interreg Grecia-Italia, che promuove la cooperazione transfrontaliera tra i due Paesi. I finanziamenti europei rappresentano una leva fondamentale per sostenere interventi di innovazione e sviluppo infrastrutturale.
“Breath” si inserisce così in un più ampio quadro di iniziative volte a migliorare la connettività e la sostenibilità del sistema dei trasporti nel Mediterraneo. Con l’avvio della progettazione, si apre una fase decisiva per il futuro del Gino Lisa. I prossimi step riguarderanno lo sviluppo dei livelli successivi del progetto e l’avvio dei lavori. L’obiettivo è chiaro: trasformare l’aeroporto di Foggia in una porta strategica verso l’Europa orientale, capace di attrarre investimenti, aumentare i flussi turistici e rafforzare il tessuto economico locale.
Lo riporta foggiatoday.it.
1 commenti su "Gino Lisa, parte il progetto “Breath”: Foggia si prepara a diventare hub strategico per Grecia e Balcani"
egregio direttore la recentissima notizia pubblicata sull’aeroporto di Foggia e del progetto “Breath” che intende riqualificarlo allo scopo di predisporlo con i collegamenti con la Grecia ed i Balcani è senza dubbio importantissima. Questo è un segnale che Foggia grazie alla sua invidiabile posizione geografica comincia a contare. Deve osservare che politicamente Foggia fa parte dell’Italia Meridionale ma se osserviamo la latitudine noi ci posizioniamo poco più a sud di Roma, cioè geograficamente facciamo parte dell’Italia centrale! Sono decenni che sostiene questa “tesi geografica”. Si tratta di un altro passo in avanti in attesa che altri progetti si sblocchino come la nuova aerostazione, l’ingrandimento del piazzale per gli aerei, i parcheggi auto, i collegamenti automobilistici con le province confinanti, la torre di controllo, il sistema antinebbia, acquistare l’apparecchio per lo sbrinamento delle ali ghiacciate, l’allungamento della pista a mt. 3.000.la protezione civile al Villaggio Azzurro , la nuova caserma dei vigili del fuoco, il comando di polizia e magari la dogana. Il bar è troppo piccolo segnalano i passeggeri. Questi progetti devono essere realizzati in tempi strettissimi se si desidera avere un rilancio rapido e concorrenziale. Ma se il progetto “Breath” dovesse andare in porto non vorrebbe che venisse rubato dalla concorrenza barese e brindisina! Gli scorsi anni con la scusa che erano pochi passeggeri i voli diretti per il santuario di Mostar ci sono stati rubati da Bari! Non vorrebbe che per il futuro si ripetesse l’ennesimo furto nei confronti di Foggia. Raccomanda a tutti i rappresentanti politici di Foggia e provincia di accantonare le inutili ed infruttuose contestazioni politiche di ogni genere e di essere invece tutti responsabilmente uniti e coesi per il raggiungimento del supremo e più importante bene collettivo della città di Foggia che si trova sempre più spesso nelle ultime posizioni delle statistiche sul benessere economico e sociale fatte in Italia. Ringrazia e porge distinti saluti Maccione Ermanno.