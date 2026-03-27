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Home // Cronaca // La “Fracchia dei Sammarchesi nel Mondo”: un ponte di fuoco tra tradizione e radici

FRACCHIA SAMMARCHESI La “Fracchia dei Sammarchesi nel Mondo”: un ponte di fuoco tra tradizione e radici

Questa Fracchia non è un semplice monumento di legno e fuoco: è un ritorno alle radici per chi ha lasciato il paese

La “Fracchia dei Sammarchesi nel Mondo”: un ponte di fuoco tra tradizione e radici

Fracchia a San Marco in Lamis - Fonte Immagine: sanmarcoinlamis.eu

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

A San Marco in Lamis, il Venerdì Santo prende vita una tradizione che attraversa confini e oceani: la “Fracchia dei Sammarchesi nel Mondo”, simbolo di memoria, identità e legame con la propria terra. Questa Fracchia non è un semplice monumento di legno e fuoco: è un ritorno alle radici per chi ha lasciato il paese, un gesto che unisce emigrati, figli e nipoti in un momento di forte emozione collettiva.

L’Associazione “Le Fracchie”, da oltre dieci anni attiva nella promozione culturale e nell’inclusione sociale, ha dato forma a questa iniziativa, trasformando il gesto di trainare la Fracchia in un atto simbolico di appartenenza e comunità. Le corde che la muovono raccontano le storie di chi è partito e di chi torna, trasmettendo ai giovani il valore della propria identità.

Partecipare al traino della Fracchia significa immergersi in un’atmosfera intensa: tra il fumo che avvolge il corso e il calore della fiamma, il tempo sembra fermarsi. Chi arriva da America, Australia o Nord Europa ritrova il senso di essere parte della comunità sammarchese, non più solo emigrato.

Il progetto è anche un’occasione di accoglienza e inclusione, dove il calore del fuoco diventa simbolo dell’abbraccio della comunità che accoglie i suoi figli lontani, ricordando loro che esiste sempre un posto dove tornare. La “Fracchia dei Sammarchesi nel Mondo” rappresenta così un ponte tra passato e presente, tra paese e diaspora, alimentato dall’amore per le proprie radici.

L’Associazione invita tutti i Sammarchesi emigrati, figli e nipoti a partecipare ai riti della Settimana Santa come protagonisti, con unico requisito età maggiore di 15 anni e origini familiari di San Marco in Lamis. Per i minori sarà richiesta una liberatoria firmata dai genitori.

Per partecipare, è sufficiente inviare una mail con nome, età e nazionalità a info@lefracchie.eu. L’appuntamento del 3 aprile sarà l’occasione per illuminare il cammino della Madonna Addolorata e vivere insieme la forza delle radici sammarchesi.

Il progetto continua grazie alla collaborazione del maestro fracchista Emanuele Malizia e dei suoi collaboratori, un impegno che permette di mantenere viva una tradizione universale e capace di unire generazioni a migliaia di chilometri di distanza.

Lo riporta sanmarcoinlamis.eu.

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